O isolamento social, em decorrência da pandemia ocasionada pelo novo Coronavírus, causou uma mudança de hábitos entre a população mundial onde muitos segmentos tiveram suas atividades interrompidas, como por exemplo o segmento da cultura.

Diversos artistas não puderam exercer suas funções e para diminuir esse impacto econômico o Governo Federal aprovou a Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. Essa Lei contemplou diversos projetos em diversos Estados e Municípios brasileiros, incluindo a cidade de Guarapari.

O Músico e Jornalista Rogerinho do Cavaco bem como sua esposa a Educadora e Produtora Cultural Mirela Aleixo fazem parte do grupo de artistas que tiveram seus projetos aprovados pela Lei no Estado do Espírito Santo, por meio do Prêmio Trajetórias, e no município de Guarapari, por meio dos incisos II e III. O casal lançará no mês de Agosto os produtos culturais, que culminaram em produções audiovisuais, e estarão disponíveis de forma gratuita na internet para todos os públicos e faixas etárias.

Rogerinho relata a alegria em poder compartilhar parte de seu conhecimento em seu projeto de aulas de cavaquinho “É uma alegria muito grande poder oferecer um curso prático simplificado a todos que desejam iniciar os estudos desse maravilhoso instrumento que é o cavaquinho” enfatiza.

Mirela conta que seu projeto foi a produção e execução de um Festival de Sambas Inéditos, com obras de compositores locais “Fizemos uma produção audiovisual com a apresentação das 14 obras musicais inéditas inscritas. Este é um trabalho que merece o registro, pois se tornará memória cultural do município, onde valorizamos os compositores que residem e que tem uma ligação com Guarapari, e que muitas vezes são esquecidos”.

As videoaulas de cavaquinho serão disponibilizadas no canal Rogerinho do Cavaco Oficial, no Youtube. O Festival de Sambas Inéditos De Guarapari – Edição 2021 será disponibilizado no canal Aleixo Produções, também no Youtube.

Festival de Sambas Inéditos de Guarapari – Edição 2021

Lançamento: 15/08/2021 as 11h. Canal do Youtube: Aleixo Produções.

Videoaulas Curso Prático de Cavaquinho para iniciantes

Lançamento: 16/08/2021 as 11h. Canal do Youtube: Rogerinho do Cavaco Oficial.