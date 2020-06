Curso rápido de Resolução de questões sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação busca angariar fundos para o Lar dos Idosos do Bairro Ipiranga em Guarapari – ES. Ministradas pela professora e advogada Cláudia Penalva, as aulas prometem ajudar quem quer se preparar para concursos públicos, mas mais do que isso, são uma iniciativa para promover a ação social. As inscrições podem ser feitas até 14 de junho.

De acordo com Cláudia, ela viu em um grupo de whatsapp que o Lar dos Idosos do bairro Ipiranga precisava de ajuda. “De imediato entrei em contato com eles e me informaram que realmente estavam (e ainda estão) precisando muito de ajuda, principalmente de leite, roupa de cama, pijamas, álcool, material de higiene pessoal. Me tocou muito quando uma das sócias falou que não tinha leite para fazer o mingau dos idosos. Tentei arrecadar esses itens para levar lá, mas ninguém entrou em contato comigo. Optei em mudar a estratégia, em oferecer aulas em troca de doações a esta instituição”, afirmou.

Com o propósito de ajudar o Lar dos Idosos e reforçar a necessidade aos concurseiros de estarem sempre resolvendo questões atuais de concursos, Cláudia decidiu ofertar “Mini Aulas de Resolução de Questões sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação”. A professora, que já está há três anos ministrando a disciplina de Legislação Educacional em um cursinho preparatório da cidade, tem um extenso gabarito: é graduada em Direito com Especialização em Direito Civil, licenciada em Filosofia (complementação) com especialização em Docência do Ensino Superior e tem curso de capacitação em Legislação Educacional.

O curso terá início no dia 15 de junho. “Funcionará da seguinte forma: cada participante receberá por dia 5 questões sobre a LDB em PDF, questões atuais (2019/2020), e será disponibilizado aos mesmos uma vídeo-aula contendo a resolução destas questões. Este ato será feito por 5 dias consecutivos (do dia 15 ao dia 19). No último dia será aberto o grupo das aulas (whatsapp) para “batermos um papo”, ver as opiniões sobre esta experiência, se há mais duvidas a serem sanadas”, afirmou.

As inscrições podem também ser feitas diretamente no grupo de whatsapp criado pela professora: https://chat.whatsapp.com/EUMLDVF0lzz4gXRYzqwWMW. As aulas são experimentais, sem certificação, e as inscrições serão validadas após comprovação de doação de qualquer valor ao Lar dos Idosos do Bairro Ipiranga em Guarapari-ES.

Para mais informações, segue o contato da professora Cláudia Penalva: (27)99953-9089. Quem não quiser participar do curso, mas sentir vontade de doar, também deve fazê-lo. “Estarei disponibilizando os dados bancários desta instituição para doação em dinheiro, mas como não podemos limitar e por toda doação ser bem vinda, passarei os contatos e informações sobre esta instituição e deixarei as doações a critério de cada participante”, finalizou a professora que espera formar uma turma com aproximadamente 20 pessoas.