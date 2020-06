A prefeitura de Guarapari informou no começo da noite de hoje, que através do Comitê Municipal de Combate a Pandemia, se reuniu na tarde desta terça-feira (09), para tratar das novas medidas de combate à doença.

Risco alto. Segundo a prefeitura, isso se deve por Guarapari agora estar entre os municípios com risco alto de contágio do Covid-19, o anúncio foi feito pelo Governo do Estado, através do Painel Covid-19 ES.