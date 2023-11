Brígida Silva, referência no mercado de house cleaning nos Estados Unidos, acaba de realizar o evento Master House Cleaning em Nova York. Ela é fundadora da Central da Limpeza Academy, empresa que oferece consultoria e treinamento para quem deseja empreender no ramo de limpeza de casas nos EUA.

Início. Antes de abrir seu próprio negócio, a empresária chegou a entregar panfletos de cursos profissionalizantes nas ruas de Guarapari. Ao longo do tempo, passou a assumir novas funções dentro da empresa, chegando a assumir a gerência de cinco franquias da rede de cursos.

Estados Unidos. Ao chegar nos EUA, a brasileira trabalhou como garçonete e, posteriormente, conseguiu o cargo de gerente, mas queria ir além. “Quando me mudei para os EUA, avisei minha tia, que tinha uma empresa de limpeza, que eu não gostaria de trabalhar na área. Chegou um momento que tive curiosidade de pesquisar mais sobre a limpeza de casas nos Estados Unidos, e resolvi apostar nesse mercado”, explica Brígida.

A capixaba começou a limpar casas, às vezes sem remuneração, para entender a logística do serviço. Em seguida, se tornou ajudante em uma empresa do ramo. Com mais experiência, deixou de ser assistente e passou a ter seus próprios clientes. Seu negócio cresceu e sua empresa chegou a atender 100 casas por semana. Brígida então resolveu reunir suas experiências e ajudar outras pessoas do ramo.

Empresa. A Central da Limpeza Academy já atendeu mais de 200 empresas em quase 10 estados americanos, além de Portugal, Londres e Canadá. “Esse evento foi um marco na história do ramo da limpeza nos EUA”, afirmou. Pensando no futuro, a empreendedora pretende expandir o alcance dos negócios. “Eu vou levar esse evento para outros estados. Em fevereiro será em Boston, e levarei para outros locais como Orlando”, revelou.