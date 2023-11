O garçom Christian Catane, de 48 anos, se feriu após pisar em um espeto enquanto trabalhava na Praia de Peracanga, em outubro. Por ser diabético, a situação de Christian piorou e hoje ele se encontra internado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), antigo Hospital São Lucas, em Vitória.

Incidente. Segundo Rosi Almeida, esposa de Christian, o garçom continuou trabalhando após se ferir. De acordo com ela, o machucado foi piorando com o passar dos dias, até que ele decidiu ir à Unidade de Pronto Atendimento em Guarapari. Rosi afirma que o atendimento prestado não resolveu o problema e a família precisou pagar uma consulta particular com um endocrinologista, visto que Christian é diabético e estava com a glicose alta.

Cirurgia. O garçom foi até o Hospital São Lucas, em Vitória, onde permanece internado. Lá, os médicos informaram que ele está com uma bactéria no pé. Christian terá que passar por uma cirurgia e pode precisar amputar o dedo. “Até hoje a cirurgia não foi feita, porque ele ainda está com bactéria. Ele está correndo risco de perder o dedo”, afirmou Rosi.

Espetos nas praias. O incidente causa preocupações quanto às condições de limpeza das praias no município e a comercialização de espetos com pontas. “A proibição de espetos com pontas nas praias é uma situação que precisa ser vista, porque assim como aconteceu com ele pode acontecer com mais pessoas. Infelizmente, pelo fato dele ter diabetes, complicou ainda mais”, explica a esposa de Christian.

A equipe do portal 27 procurou a Prefeitura de Guarapari para saber mais sobre a questão. No entanto, até o momento não obtivemos respostas.