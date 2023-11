O Sine de Vila Velha está ofertando um total de 362 vagas de emprego para quem deseja ingressar ou retornar ao mercado formal de trabalho. Os interessados em aproveitar as oportunidades, que incluem vagas para funções em diversas áreas de atuação, devem comparecer à sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor – no subsolo A do Boulevard Shopping –, de segunda a sexta-feira, no período de 8 às 17h, para se cadastrar.

As principais vagas disponíveis em Vila Velha, nesta semana, são para: açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadorias, ajudante de serralheiro, analista de logística, atendente de farmácia (balconista), atendente de lojas e mercados, atendente de padaria, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de mecânico de automóveis, auxiliar de operações, auxiliar de pizzaiolo, auxiliar de serviços de copa, bombeiro hidráulico, carpinteiro, consultor de vendas, copeiro, cortador de roupas, costureira em geral, cozinheiro geral, cumim e empregado doméstico (serviços gerais).

Também há oportunidades de emprego para engenheiro civil, fiscal de prevenção de perdas, garçom, gerente de loja e supermercado, mecânico de máquinas pesadas (manutenção), montador de móveis de madeira, motofretista, motorista de automóveis, motorista de caminhão, operador de caixa, operador de empilhadeira, pedreiro, promotor de vendas, recreador, serralheiro, servente de obras, técnico de edificações, técnico mecânico, vendedor interno, vendedor de porta a porta e zelador.

Nº 1 em geração de empregos no ES

As políticas públicas de atenção ao trabalhador implementadas pela atual gestão municipal vem alcançando resultados cada vez melhores para Vila Velha – cidade que há dois anos vem registrando as maiores taxas de crescimento entre as cidades da Região Metropolitana –, e que também ficou no topo do ranking de geração de empregos no ES em 2021 e 2022.