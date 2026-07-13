Rajadas de vento colocam o litoral capixaba em situação de perigo potencial; veja lista de cidades afetadas

A semana começa com mudanças drásticas no tempo para os capixabas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de perigo potencial para ventos costeiros que afeta diretamente 23 municípios do litoral e da Região Metropolitana do Espírito Santo. O alerta, iniciado na manhã desta segunda-feira (13), segue válido até as 23h59 de hoje.
A principal preocupação dos meteorologistas é a intensificação das rajadas de vento na orla, o que pode provocar o deslocamento de dunas e o acúmulo de areia em vias públicas, comércios e residências próximos ao mar.
Cidades em alerta
O aviso do Inmet engloba municípios das regiões litorânea, metropolitana e serrana. Confira a lista completa:
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Aracruz
- Cariacica
- Conceição da Barra
- Domingos Martins
- Fundão
- Guarapari
- Iconha
- Itapemirim
- Jaguaré
- Linhares
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- São Mateus
- Serra
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
O que esperar do “Perigo Potencial”?
Embora a classificação do Inmet indique que as condições são favoráveis para o fenômeno sem a previsão de desastres extremos, o cuidado deve ser redobrado. A orientação é que moradores e turistas evitem expor-se desnecessariamente em áreas abertas na orla e fiquem atentos à invasão de areia nas pistas.
Vai sair de casa? Em caso de problemas ou ocorrências causadas pela força dos ventos, a Defesa Civil deve ser acionada imediatamente pelo telefone 199.
Frente fria traz chuva de volta ao ES
Além do vendaval, o avanço de uma frente fria vinda do Centro-Sul do país promete mudar o cenário no estado. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a segunda-feira terá um aumento gradual de nebulosidade, abrindo caminho para o retorno das pancadas de chuva em diversas regiões capixabas nas próximas horas.