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Rajadas de vento colocam o litoral capixaba em situação de perigo potencial; veja lista de cidades afetadas

A semana começa com mudanças drásticas no tempo para os capixabas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de perigo potencial para ventos costeiros que afeta diretamente 23 municípios do litoral e da Região Metropolitana do Espírito Santo. O alerta, iniciado na manhã desta segunda-feira (13), segue válido até as 23h59 de hoje.

A principal preocupação dos meteorologistas é a intensificação das rajadas de vento na orla, o que pode provocar o deslocamento de dunas e o acúmulo de areia em vias públicas, comércios e residências próximos ao mar.

Cidades em alerta

O aviso do Inmet engloba municípios das regiões litorânea, metropolitana e serrana. Confira a lista completa:

  • Alfredo Chaves
  • Anchieta
  • Aracruz
  • Cariacica
  • Conceição da Barra
  • Domingos Martins
  • Fundão
  • Guarapari
  • Iconha
  • Itapemirim
  • Jaguaré
  • Linhares
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • São Mateus
  • Serra
  • Viana
  • Vila Velha
  • Vitória

O que esperar do “Perigo Potencial”?

Embora a classificação do Inmet indique que as condições são favoráveis para o fenômeno sem a previsão de desastres extremos, o cuidado deve ser redobrado. A orientação é que moradores e turistas evitem expor-se desnecessariamente em áreas abertas na orla e fiquem atentos à invasão de areia nas pistas.

Vai sair de casa? Em caso de problemas ou ocorrências causadas pela força dos ventos, a Defesa Civil deve ser acionada imediatamente pelo telefone 199.

Frente fria traz chuva de volta ao ES

Além do vendaval, o avanço de uma frente fria vinda do Centro-Sul do país promete mudar o cenário no estado. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a segunda-feira terá um aumento gradual de nebulosidade, abrindo caminho para o retorno das pancadas de chuva em diversas regiões capixabas nas próximas horas.

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Espírito Santo, Geral, Guarapari

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