Rajadas de vento colocam o litoral capixaba em situação de perigo potencial; veja lista de cidades afetadas

A semana começa com mudanças drásticas no tempo para os capixabas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de perigo potencial para ventos costeiros que afeta diretamente 23 municípios do litoral e da Região Metropolitana do Espírito Santo. O alerta, iniciado na manhã desta segunda-feira (13), segue válido até as 23h59 de hoje.

A principal preocupação dos meteorologistas é a intensificação das rajadas de vento na orla, o que pode provocar o deslocamento de dunas e o acúmulo de areia em vias públicas, comércios e residências próximos ao mar.

Cidades em alerta

O aviso do Inmet engloba municípios das regiões litorânea, metropolitana e serrana. Confira a lista completa:

Alfredo Chaves

Anchieta

Aracruz

Cariacica

Concei ção da Barra

Domingos Martins

Fundão

Guarapari

Iconha

Itapemirim

Jaguaré

Linhares

Marataízes

Marechal Floriano

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

São Mateus

Serra

Viana

Vila Velha

Vitó ria

O que esperar do “Perigo Potencial”?

Embora a classificação do Inmet indique que as condições são favoráveis para o fenômeno sem a previsão de desastres extremos, o cuidado deve ser redobrado. A orientação é que moradores e turistas evitem expor-se desnecessariamente em áreas abertas na orla e fiquem atentos à invasão de areia nas pistas.

Vai sair de casa? Em caso de problemas ou ocorrências causadas pela força dos ventos, a Defesa Civil deve ser acionada imediatamente pelo telefone 199.

Frente fria traz chuva de volta ao ES

Além do vendaval, o avanço de uma frente fria vinda do Centro-Sul do país promete mudar o cenário no estado. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a segunda-feira terá um aumento gradual de nebulosidade, abrindo caminho para o retorno das pancadas de chuva em diversas regiões capixabas nas próximas horas.