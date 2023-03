A escassez de neuropediatras é um problema comum em muitas regiões do país. No Espírito Santo, apenas nove neuropediatras estão disponíveis, sendo que apenas quatro deles atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Essa escassez de profissionais dificulta o acesso dos pacientes ao atendimento adequado, especialmente para famílias de crianças autistas ou que sofrem de outros transtornos, como TDAH.

No entanto, uma importante possibilidade surge agora: a telemedicina. Com a implementação dessa tecnologia, é possível realizar consultas médicas a distância, permitindo que pacientes que vivem longe dos grandes centros de saúde também possam ter acesso a especialistas.

Secretário de saúde. Em busca de achar uma solução para este problema, o deputado estadual Allan Ferreira, esteve em conversa nesta quarta (8), com o secretário de saúde do Espírito Santo, Miguel Paulo Duarte, essa implementação foi confirmada, o que pode beneficiar muito os pais de crianças autistas na busca por consultas especializadas.

Segundo o deputado, para que a telemedicina seja implementada com sucesso, é necessário que sejam criadas salas adequadas e com equipamentos específicos para as consultas virtuais. Com o apoio do poder municipal, é possível criar esses espaços em hospitais e postos de saúde, permitindo que os pacientes tenham acesso a consultas de qualidade, independentemente de sua localização geográfica.

Com a telemedicina, a escassez de consultas neuropediatra no Espírito Santo pode ser minimizada, o que irá beneficiar muitas famílias que lutam para conseguir agendar uma consulta. Essa tecnologia é uma importante solução para melhorar o acesso à saúde e garantir que todos tenham direito a um atendimento de qualidade.