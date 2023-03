Com o objetivo de oportunizar os guaraparienses de doarem sangue, Cedtec e HIFA se unem com apoio do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia do Espírito Santo (CRTR13) para realizar mutirão em prol da vida. A ação “Fazer o bem tá no sangue” acontecerá nos dias 23 e 24 de março, entre os horários de 8h às 14h, na unidade da Cedtec em Guarapari. A expectativa é de receber 160 doadores nos dois dias de ação. Os interessados devem se inscrever pelo celular (27) 98141-5473.

Segundo a pedagoga do CEDTEC, Brunella Felício Morelato, este é o segundo ano consecutivo em que a escola, o HIFA e o CRTR13 trazem a equipe do Hemoes para a cidade. “O nosso intuito é despertar nas pessoas o papel de protagonista que possuem ao doar sangue. Com este simples ato eles podem salvar até quatro vidas”, afirmou.

Daniella Vilar, Coordenadora do HIFA, chama atenção para a oportunidade de poder doar sangue em Guarapari, onde ainda não há banco de coleta. “Não é todo dia que a equipe está em nossa cidade. Então vamos convidar familiares, amigos, colegas de trabalho para agendar o horário para fazer a sua doação”, convidou.

Os interessados em doar devem ficar atentos a fatores que podem viabilizar ou não a sua doação. Abaixo estão os principais, mas é possível acessar mais informações no link: https://hemoes.es.gov.br/quem-pode-e-quem-nao-pode-doar. Ou ainda, há a possibilidade de enviar um Whatsapp para (27) 98141-5473, mesmo número do agendamento da sua doação, que a enfermeira responsável fará uma triagem.

Quem pode doar:

Podem doar sangue as pessoas com idade entre 16 e 69 anos, sendo que a primeira doação deve ser feita obrigatoriamente até os 60 anos. Menores de 18 anos só podem doar com a autorização dos responsáveis legais. Todo doador deve apresentar um documento original com foto.

É necessário ter peso superior a 50 quilos e estar com a saúde normal. Se o voluntário tiver almoçado, o procedimento deve ser feito três horas depois. E se for um doador frequente, ele deve obedecer ao intervalo para doação, que deve ser de dois em dois meses para homens e de três em três meses para mulheres.

Não pode doar:

Não pode doar sangue quem fez tatuagem ou fez cirurgia recentemente. Se o voluntário fez jejum prolongado ou ingeriu bebidas alcoólicas há menos de 12 horas da doação. Quem passou por uma endoscopia nos últimos seis meses, teve gripe ou febre nos últimos sete dias. Usuários de drogas, grávidas, mães que estão amamentando, pessoas com múltiplos parceiros e até as que dormiram menos de 6 horas na noite anterior a doação.