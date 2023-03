O deputado federal Victor Linhalis (Podemos), membro titular da Comissão de Fiscalização dos Rompimentos de Barragens e Repactuação da Câmara dos Deputados, em discurso na reunião de abertura do colegiado, realizado nesta quarta-feira (15), pediu por mais justiça para a população afetada por esta tragédia e repudiou a transferência de responsabilidades ambientais.

“Sou natural de Colatina, no Espírito Santo, e a vida da cidade foi fundada em prol do Rio Doce que hoje está praticamente destruído. Assim, muito nos estranha quando vemos o discurso de terceirizar a responsabilidade ambiental com base em repasses financeiros. É isso que alguns atores tentam embutir no cenário. Só vê viabilidade nisso quem não conhece a realidade das cidades”, afirmou.

Linlhalis ressaltou que anos após o rompimento das barragens de Mariana (2015) e Brumadinho (2019), a população segue sofrendo seus impactos. “É comprovado o acúmulo de metal pesado no rio. Quem consome essa água está sendo afetado. Recompensar isso apenas de forma financeira não é plausível”.

O deputado afirma ainda que a responsabilidade de revitalizar e recondicionar o Rio Doce não pode ser transferida para o município. “Ele já foi altamente lesado. Por mais que se fale em transferir recursos, isso é omissão de responsabilidade. Não foram os municípios que foram negligentes para que essas tragédias acontecessem. E agora querem transferir a responsabilidade? O caminho mais fácil não é o melhor. A vida da cidade de Colatina depende daquele Rio”, reforçou.

Para o parlamentar, a recompensa financeira deve ser feita para todos os afetados, mas a responsabilidade ambiental não deve ser terceirizada para a União, para o Estado ou para o Município. “A responsabilidade dos prefeitos já é enorme em fazer a cidade sobreviver a isso tudo, eles não podem novamente ser punidos por empresas que negligenciam o meio ambiente por acreditar que o lucro vale mais que a vida”, ressaltou.