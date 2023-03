A Clínica Escola de Psicologia da faculdade Anhanguera de Guarapari (antiga Pitágoras), voltou com seus atendimentos ao público. As pessoas com necessidades de atendimentos psicológicos para crianças, jovens ou adultos, já podem procurar a clínica e agendar o seu atendimento.

Os preços cobrados são sociais e as clínicas funcionam também como uma oportunidade dos alunos colocarem em prática os conhecimentos adquiridos durante o curso e ainda auxiliarem a comunidade local, cumprindo um papel de compromisso social, sempre sob a supervisão de um professor.

Contatos. A Clínica escola funciona próximo a faculdade Anhanguera na Avenida Jones dos Santos Neves, em frente a Volkswagen. Para maiores informações e agendamentos favor ligar para (27) 3362.9717 / (27) 3362.9743 / (27) 3362.9517.