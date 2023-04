A notícia da morte de Jayme Reisen, pai dos quíntuplos capixabas que se tornaram famosos na internet, deixou muitas pessoas profundamente emocionadas. Aos 40 anos, Jayme perdeu sua batalha na noite de quarta-feira (19), contra um linfoma, câncer que se origina no sistema linfático e está ligado à imunidade.

Sua esposa, Mariana Mazzeli, contou que Jayme foi um guerreiro desde o início do tratamento, mas infelizmente sua luta chegou ao fim. Além da esposa e dos quíntuplos, Jayme deixou um filho adolescente de um relacionamento anterior.

Jornada emocionante. Jayme e Mariana enfrentaram muitos desafios juntos ao longo dos anos. Eles tentaram engravidar durante muito tempo e fizeram tratamentos para isso. Quando descobriram que teriam quíntuplos, Jayme foi o grande apoio de Mariana, dando todo o suporte necessário. As crianças nasceram prematuras e lutaram pela vida durante meses na UTI. Jayme e Mariana acompanharam de perto a recuperação de cada um dos filhos, em uma jornada emocionante e desafiadora.

Mas a vida ainda reservava mais desafios para Jayme e sua família. Em março de 2022, ele descobriu que estava com linfoma. A notícia foi um baque para todos, mas Jayme continuou lutando com todas as suas forças. Ele participou de um estudo em São Paulo e postava vídeos nas redes sociais, sempre esperançoso e otimista.

Jayme e Mariana fizeram uma campanha na internet para conseguir apoio para o tratamento de transplante de células em busca da cura da doença. E eles conseguiram. O apoio veio de todo o país, de pessoas que queriam ajudar. Jayme foi internado na UTI do Hospital A.C Camargo, referência no tratamento do câncer em São Paulo.

Descanse em paz, Jayme. A morte de Jayme deixou um vazio enorme na vida de sua esposa, seus filhos e de todos aqueles que o conheciam e o admiravam. Sua história inspiradora de luta e superação continuará sendo um exemplo para muitas pessoas. Jayme era um pai amoroso e dedicado, um marido fiel e um guerreiro incansável. Sua família e amigos sentirão sua falta, mas suas lembranças sempre estarão presentes em seus corações. Descanse em paz, Jayme.