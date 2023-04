Se você é daqueles que adora praticidade e sabor na hora de se alimentar, o restaurante Pratão Capixaba é o lugar certo para você. Localizado no bairro Aeroporto em Guarapari, o restaurante é conhecido por suas deliciosas opções da culinária capixaba e incríveis pratos temáticos, mas agora tem mais uma novidade para seus clientes: congelados de fabricação própria.

Tudo preparado com ingredientes naturais e frescos, com aquele tempero caseiro cheio de amor da proprietária Bia Mozer, os congelados são uma ótima opção para quem quer saborear a comida do Pratão Capixaba em casa. As opções incluem lasanha, empadão e quibe recheado, todos feitos com muito carinho e dedicação.

A lasanha é feita com massa artesanal e recheada com molho preparado pela própria casa, deixando aquele gostinho de quero mais e coberto com aquele queijinho para gratinar. O empadão tem uma massa crocante e tem as opções de recheio de frango, bacalhau e camarão. Já o quibe é uma opção deliciosa e diferente, feito com carne moída, trigo e recheado com requeijão.

Segundo Bia Mozer, proprietária do Pratão Capixaba, a ideia de oferecer os congelados de fabricação própria surgiu da vontade de levar o sabor do restaurante para os clientes que não têm tempo de se deslocar até o local. “Muitos clientes nos pediam para vendermos nossas receitas congeladas e decidimos atender esse pedido. Preparamos tudo com muito carinho e cuidado, garantindo a mesma qualidade da comida servida no restaurante”, afirma.

Encomendas. Os congelados estão disponíveis para compra no próprio restaurante e também podem ser encomendados por telefone (27) 3261.1866 ou através das redes sociais. É possível escolher a quantidade desejada e retirar no local ou receber em casa, com taxa de entrega a combinar.

Com os congelados do Pratão Capixaba, fica fácil ter sempre uma opção deliciosa e saudável de comida em casa, sem precisar abrir mão do sabor e da praticidade. Aproveite e experimente as opções disponíveis, você não vai se arrepender!

O restaurante fica aberto de segunda a sábado de 11h às 14h. O endereço é: Avenida Padre José de Anchieta, 1248, Aeroporto, Guarapari.

Redes sociais. Siga as páginas do Pratão: https://www.instagram.com/prataocapixaba/ https://www.facebook.com/RestaurantePrataoCapixaba