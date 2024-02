O processo de desenvolvimento econômico de Vila Velha – onde o cenário empreendedor vive uma fase de grande efervescência – segue avançando com o pé no acelerador. Prova disso é que, apenas no mês de janeiro deste ano, foram abertas 2.255 novas empresas na cidade: 234 a mais do que no mesmo mês do ano passado, quando foram abertos 2.021 novos negócios e empreendimentos em Vila Velha.

Em janeiro do ano passado, Vila Velha registrou a abertura de 1.184 Microempreendedores Individuais (MEIs), 729 Microempresas (Mês), 44 Empresas de Pequeno Porte (EPPs) e 64 empresas de outros portes. Já em janeiro deste ano, a cidade contabilizou a formalização de um número maior de empreendimentos, sendo 1.249 MEIs, 909 MEs, 39 EPPs e 58 empresas de outros portes.

Nos últimos três anos, Vila Velha se tornou a cidade com melhor ambiente de negócios no Espírito Santo e com o menor tempo de abertura de empresas. Para conquistar esses diferenciais e alavancar o empreendedorismo local, a gestão municipal simplificou os procedimentos administrativos, modernizou a legislação, digitalizou os serviços municipais, desburocratizou as atividades econômicas e garantiu maior acesso do setor produtivo às linhas de crédito.

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, destaca a importância desse crescimento para o município: “Estamos extremamente satisfeitos em comprovar, com números, o aumento da confiança dos empreendedores em nossa gestão e no potencial da nossa cidade. Isso é reflexo de um trabalho comprometido com o desenvolvimento econômico e com a criação de um ambiente de negócios mais promissor. Não é por acaso que Vila Velha se consolidou como um dos mais atrativos polos de investimentos do Espírito Santo. E vamos continuar fortalecendo este cenário cada vez mais”.

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Everaldo Colodetti, ressalta a atuação da Vila do Empreendedor no apoio aos empreendedores locais: “O órgão desempenha um papel fundamental no suporte aos empresários, desde a abertura até a regularização e baixa de empresas. O aumento no número de empreendimentos abertos na cidade, neste ano, mostra que estamos no caminho certo, oferecendo serviços eficientes que contribuem diretamente para a sustentabilidade do crescimento econômico de Vila Velha”.

Todas essas inovações, que faziam parte do Plano de Governo do prefeito Arnaldinho, foram implementadas pela gestão. Isso trouxe de volta empresas que haviam deixado a cidade para se instalar em municípios vizinhos; fez com que as empresas locais continuassem em Vila Velha e ampliassem seus negócios na cidade; e atraíram para o município novos investimentos e empresas de outros lugares do Estado e do Brasil.

Para prestar um apoio personalizado aos empresários, a Vila do Empreendedor de Vila Velha – órgão que compõe a estrutura da Secretaria de Desenvolvimento Econômico – vem prestando atendimento especializado, além de diversos serviços gratuitos para Microempreendedores Individuais (MEIs), Microempresas (MEs), Empresas de Pequeno Porte (EPPs) e empresas de outros portes. A Vila do Empreendedor funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, no Subsolo-A do Boulevard Shopping.