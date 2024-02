Em um verão marcado por uma montanha-russa climática e desafios econômicos, João Marcelo, conhecido carinhosamente como Marcelão, líder do Sindicato dos Bares em Guarapari (Sindbares) revela as dificuldades enfrentadas pelo comércio local. “Este período nos trouxe dias de sol radiante seguidos por chuvas intensas, causando uma sensação de incerteza tanto para comerciantes quanto para turistas,” explica Marcelão. Apesar do aumento no número de visitantes, ele aponta que a circulação de dinheiro não atendeu às expectativas, criando um cenário de estagnação econômica.

Mão de obra qualificada. A escassez de mão de obra qualificada foi outro obstáculo significativo, forçando muitos estabelecimentos a operar com equipes reduzidas. “Foi um verão desgastante, mas que nos ensinou a valorizar e investir na equipe que já tínhamos,” compartilha Marcelão, destacando o esforço coletivo para superar as adversidades.

Eleições municipais. Olhando para o futuro, Marcelão expressa otimismo com as eleições municipais de 2024. Há uma expectativa generalizada entre os comerciantes de Guarapari de que novos representantes políticos possam reconhecer e valorizar o potencial turístico da cidade, promovendo políticas que estimulem o desenvolvimento econômico e oportunidades ao longo de todo o ano. “Guarapari tem muito a oferecer além da temporada de verão. Estamos ansiosos por uma gestão que veja o turismo como um pilar central para nossa economia,” enfatiza.

Revitalização econômica. Apesar dos contratempos recentes, Marcelão e a comunidade comercial local permanecem resilientes, prontos para dialogar com o setor público e desenhar um futuro mais promissor para Guarapari. Com as eleições no horizonte, há uma mensagem clara: o turismo é essencial para a revitalização econômica da cidade. A esperança é que os próximos representantes estejam comprometidos com a sustentabilidade e o crescimento inclusivo, transformando Guarapari em um destino vibrante durante todo o ano.

União entre os comerciantes. Para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que o futuro reserva, João Marcelo, o Marcelão, destaca a importância da união entre os comerciantes, as associações locais e o poder público em Guarapari. Essa colaboração é vista como fundamental para a criação de iniciativas eficazes que visem solucionar problemas e promover um desenvolvimento econômico sustentável.

Marcelão salienta a necessidade de uma frente unificada, que possa representar efetivamente os interesses da comunidade empresarial junto ao governo. “É essencial estabelecer uma comunicação direta e constante entre os comerciantes, as associações de classe e os representantes políticos. Juntos, podemos identificar as principais barreiras ao crescimento e trabalhar em soluções conjuntas,” afirma.

Desenvolvimento turístico. Uma das iniciativas propostas envolve a elaboração de um plano de desenvolvimento turístico que contemple não apenas a alta temporada, mas também a criação de atrações e eventos durante o ano todo, visando atração de turistas e o fomento da economia local de forma contínua. Além disso, enfatiza-se a importância de programas de capacitação e formação profissional, para superar a carência de mão de obra qualificada que tanto afeta o setor.

“Devemos também buscar políticas públicas que incentivem investimentos no setor de turismo e hospitalidade, assim como melhorias na infraestrutura urbana, que são cruciais para tornar Guarapari um destino ainda mais atraente,” sugere Marcelão. Ele ainda menciona a relevância de estratégias de marketing e promoção conjunta da cidade, aproveitando as redes sociais e outras plataformas digitais para potencializar o alcance e atração de novos visitantes.

Marcelão conclama todos os envolvidos a participarem ativamente dessas discussões e a contribuírem com ideias e recursos. “A união faz a força. Ao trabalharmos juntos, comerciantes, associações e poder público, temos uma chance real de transformar os desafios em oportunidades e de garantir um futuro próspero para Guarapari e todos os seus habitantes,” finaliza com otimismo.

Plano estratégico. Este movimento de colaboração mútua é essencial para a construção de um plano estratégico que possa não apenas resolver os problemas imediatos, mas também pavimentar o caminho para um desenvolvimento econômico robusto e sustentável, assegurando que Guarapari se destaque como um destino turístico vibrante e acolhedor ao longo de todo o ano.