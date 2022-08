Depois de conceder desconto no abastecimento de combustível para táxis, carros de transporte por aplicativo, vans escolares, e corretores de imóveis, um posto de combustível localizado na Praia do Morro, passou a atender essa semana, os advogados da cidade com o mesmo benefício.

O desconto dado é de R$ 0,15 centavos no litro do combustível, o que segundo a presidente da 4ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil no ES (OAB- ES), em Guarapari, Dra. Mônica Goulart, é de grande importância para a categoria.

“Os advogados usam muito seus veículos particulares para atendimento que não se restringe a Guarapari. Sempre estamos na estrada para ir ao encontro de clientes, de reuniões e até mesmo eventos da OAB. A minha rotina como presidente da 4ª subseção, por exemplo, que abrange Alfredo Chaves, e Anchieta, acaba nos levando a muitas reuniões em Vitória também, e precisamos abastecer para chegar em cada compromisso. É uma economia importante”, frisa Goulart.

Dia do advogado. O desconto para os advogados começou a valer a partir desta quinta-feira (11), que coincidiu com o dia em que se comemora o dia do advogado. “Será como um presente, entregar essa informação à categoria. E parabéns a todos os advogados”, comemora a presidente.

De acordo com a direção do posto, cada profissional deve comprovar sua ligação com os meios. Os táxis, carros de transporte por aplicativo, e vans escolares, possuem veículos caracterizados e não precisam apresentar documentos. Os corretores de imóveis devem apresentar o Creci, os advogados a carteirinha da OAB.

Não há limite de abastecimento, e o pagamento pode ser à vista ou no crédito. “É uma forma de valorizar as classes, e também ajudar os profissionais que precisam usar os veículos para trabalhar. Mesmo com as altas taxas de cartão, decidimos manter o mesmo desconto para quem for pagar no dinheiro, débito ou crédito”, enfatizou o sócio proprietário do posto, Ronaldo Ramos.