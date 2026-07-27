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Dia do Motociclista: PRF alerta para alta letalidade e mortes em rodovias federais do ES

Dados do primeiro semestre de 2026 mostram que motociclistas concentram mais da metade das mortes registradas nas rodovias federais capixabas.

Neste 27 de julho, data em que se celebra o Dia Nacional do Motociclista, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) faz um alerta preocupante para o trânsito do Espírito Santo: apesar de uma queda no total de sinistros gerais nas rodovias federais, as ocorrências envolvendo motocicletas continuam apresentando extrema gravidade e letalidade.

Entre janeiro e junho de 2026, o Espírito Santo registrou 1.157 sinistros nas BRs, resultando em 79 mortes e 1.474 feridos. No mesmo período de 2025, haviam sido 1.283 acidentes, com 79 mortes e 1.626 feridos — o que representa uma redução geral de 9,8% nas ocorrências.

Contudo, a situação dos motociclistas vai na contramão dessa queda. O número de sinistros com motos caiu de 724 (no 1º semestre de 2025) para 653 (no 1º semestre de 2026). No entanto, o número de motociclistas mortos aumentou de 38 para 41 vítimas no mesmo período, representando mais da metade do total de mortos nas rodovias federais do Estado.

Perfil das vítimas e horários de maior risco

De acordo com a PRF, os jovens condutores de 18 a 29 anos, especialmente aqueles com até cinco anos de habilitação, são a maioria entre as vítimas. A pouca experiência aliada à exposição a comportamentos de risco contribui diretamente para os indicadores.

Os acidentes concentram-se principalmente nos trechos urbanos das rodovias e nos horários de pico — por volta das 7h e das 18h —, coincidindo com os deslocamentos para o trabalho e para a escola. As sextas-feiras são os dias com o maior número de ocorrências registradas.

Falha humana e infrações recorrentes

A análise da corporação aponta que a maioria dos sinistros é causada por falha humana. Entre todos os tipos de veículos nas rodovias federais capixabas, as cinco principais causas registradas foram:

  • Ausência de reação do condutor;

  • Reação tardia ou ineficiente;

  • Ingressar na via sem observar outros veículos;

  • Manobra indevida de mudança de faixa;

  • Não manter distância de segurança do veículo à frente.

Já especificamente entre os motociclistas, as infrações de trânsito mais associadas a acidentes revelam comportamentos de alto risco:

  1. Trafegar até 20% acima da velocidade máxima permitida;

  2. Dirigir sem CNH, Permissão para Dirigir (PPD) ou autorização para ciclomotor;

  3. Pilotar veículo não licenciado;

  4. Pilotar usando calçados inseguros (que não se firmam aos pés);

  5. Conduzir sem capacete ou equipamentos de proteção obrigatórios.

Um dado alarmante destacado pela PRF é que, apenas nos primeiros seis meses de 2026, foram registradas 138 ocorrências envolvendo condutores não habilitados nas BRs do Estado.

Conscientização e prevenção

A PRF reforça que a mudança desse cenário depende de atitudes conscientes, como respeitar a sinalização, manter distância segura, não pilotar sem habilitação e usar equipamentos adequados. Neste Dia do Motociclista, a instituição lembra que a prudência e o respeito às normas continuam sendo os melhores equipamentos de proteção para garantir o retorno seguro para casa.

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Espírito Santo, Polícia

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