Dia do Motociclista: PRF alerta para alta letalidade e mortes em rodovias federais do ES

Neste 27 de julho, data em que se celebra o Dia Nacional do Motociclista, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) faz um alerta preocupante para o trânsito do Espírito Santo: apesar de uma queda no total de sinistros gerais nas rodovias federais, as ocorrências envolvendo motocicletas continuam apresentando extrema gravidade e letalidade.

Entre janeiro e junho de 2026, o Espírito Santo registrou 1.157 sinistros nas BRs, resultando em 79 mortes e 1.474 feridos. No mesmo período de 2025, haviam sido 1.283 acidentes, com 79 mortes e 1.626 feridos — o que representa uma redução geral de 9,8% nas ocorrências.

Contudo, a situação dos motociclistas vai na contramão dessa queda. O número de sinistros com motos caiu de 724 (no 1º semestre de 2025) para 653 (no 1º semestre de 2026). No entanto, o número de motociclistas mortos aumentou de 38 para 41 vítimas no mesmo período, representando mais da metade do total de mortos nas rodovias federais do Estado.

Perfil das vítimas e horários de maior risco

De acordo com a PRF, os jovens condutores de 18 a 29 anos, especialmente aqueles com até cinco anos de habilitação, são a maioria entre as vítimas. A pouca experiência aliada à exposição a comportamentos de risco contribui diretamente para os indicadores.

Os acidentes concentram-se principalmente nos trechos urbanos das rodovias e nos horários de pico — por volta das 7h e das 18h —, coincidindo com os deslocamentos para o trabalho e para a escola. As sextas-feiras são os dias com o maior número de ocorrências registradas.

Falha humana e infrações recorrentes

A análise da corporação aponta que a maioria dos sinistros é causada por falha humana. Entre todos os tipos de veículos nas rodovias federais capixabas, as cinco principais causas registradas foram:

Ausência de reação do condutor;

Reação tardia ou ineficiente;

Ingressar na via sem observar outros veículos;

Manobra indevida de mudança de faixa;

Não manter distância de segurança do veículo à frente.

Já especificamente entre os motociclistas, as infrações de trânsito mais associadas a acidentes revelam comportamentos de alto risco:

Trafegar até 20% acima da velocidade máxima permitida; Dirigir sem CNH, Permissão para Dirigir (PPD) ou autorização para ciclomotor; Pilotar veículo não licenciado; Pilotar usando calçados inseguros (que não se firmam aos pés); Conduzir sem capacete ou equipamentos de proteção obrigatórios.

Um dado alarmante destacado pela PRF é que, apenas nos primeiros seis meses de 2026, foram registradas 138 ocorrências envolvendo condutores não habilitados nas BRs do Estado.

Conscientização e prevenção

A PRF reforça que a mudança desse cenário depende de atitudes conscientes, como respeitar a sinalização, manter distância segura, não pilotar sem habilitação e usar equipamentos adequados. Neste Dia do Motociclista, a instituição lembra que a prudência e o respeito às normas continuam sendo os melhores equipamentos de proteção para garantir o retorno seguro para casa.