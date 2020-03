Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), a EDP vai oferecer a Escola de Eletricistas. A iniciativa tem como foco a qualificação e capacitação de homens e mulheres como eletricistas de redes de distribuição. O curso é direcionado aos moradores de Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes, Piúma, Anchieta, Alegre, Guaçuí e proximidades do sul do Estado. As inscrições começam hoje, dia 04.

Para se candidatar a uma vaga, o currículo deve ser enviado até o dia 11 de março para o e-mail infoccorh@veloxmail.com.br. Vale ressaltar que a Escola dos Eletricistas oferece bolsa auxílio durante o curso, formação profissional completa e possibilidade de contratação. Os alunos também receberão material didático, uniformes, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e lanche no local.

O curso. Com carga horária de aproximadamente 550 horas e cerca de três meses e meio de duração, a Escola de Eletricistas garante, ao final do curso, certificado chancelado pelo SENAI e permanecerão no banco de talentos da EDP, podendo participar futuramente de processos seletivos para vagas efetivas.

Pré-requisitos. Ensino Médio completo, curso de elétrica básica comprovado, residir nas regiões próximas onde os cursos serão ministrados, ter, no mínimo, 18 anos de idade, disponibilidade de horário para estudo em período integral durante o período do curso, preferencialmente possuir CNH “B”.

SERVIÇOS

Escola de Eletricistas

Inscrições de 04 a 11 de março de 2020.

Email para cadastro no processo seletivo: infoccorh@veloxmail.com.br

Local do curso: SENAI Cachoeiro de Itapemirim

Horário das aulas: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Benefícios: Bolsa-auxílio, material do curso e diploma