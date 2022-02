Produtores de uva de Alfredo Chaves receberam a premiação do Concurso de Uvas de Mesa – Safra 2021-2022. A entrega dos troféus e certificados ocorreu na Prefeitura de Alfredo Chaves, nessa terça-feira (15). O produtor Antônio Pianzoli conquistou a primeira colocação no concurso, com a pontuação de 93,78. O segundo colocado foi o produtor Hercilio A. Kroling, com 86,61 pontos, seguido por Josemar Lacerda, que obteve 86,48 pontos.

O concurso foi realizado pela Prefeitura de Alfredo Chaves, em parceria com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), entre os dias 29 de dezembro de 2021 e 17 de janeiro de 2022. Ao todo, foram premiados 15 produtores de uva, assistidos pelo escritório local do Incaper de Alfredo Chaves. A premiação teve a presença do prefeito Dr. Fernando Lafayette; da vice-prefeita, Jane Bettecher; dos técnicos do Incaper, João Medeiros Neto, Adriano Machado, Paulo Cezar e Marcelo Ladeia; e secretários municipais e vereadores.

O diretor administrativo e financeiro do Incaper, Cleber Guerra, também participou da premiação, representando o Governo do Estado. Ele destacou a importante parceria do Incaper com a Prefeitura de Alfredo Chaves e o compromisso conjunto de valorizar e melhorar o trabalho do produtor rural.

“Essa premiação representa a retomada da Festa da Uva e Vinho, de São Bento de Urânia, com suas 58 edições anuais anteriores, paralisadas em 2019, pela pandemia. Fomos prestigiar os produtores de uva que mantêm a tradição de produção da região, como também agradecer o trabalho incansável da equipe técnica do Incaper. Também registramos a enorme gratidão da diretoria do Incaper ao prefeito Dr. Fernando, pela parceria, valorização, reconhecimento e apoio ao trabalho do Incaper no município, sendo um dos melhores convênios do Instituto com as prefeituras”, disse Guerra.

O coordenador do Centro Regional de Desenvolvimento Rural (CRDR) Litoral Sul do Incaper, Alciro Lazzarini, ressaltou que os técnicos do Instituto visitaram todas as parreiras das propriedades participantes do concurso e averiguaram que os requisitos estabelecidos pelo escritório local foram cumpridos de forma justa e técnica.

“Todo o processo de avaliação foi muito prazeroso, porque contamos com a participação de técnicos dos municípios vizinhos e que somaram ao trabalho de orientação e avaliação do concurso. Vamos continuar com a assistência técnica de qualidade, desde a análise de solo, adubação até as diversas outras recomendações, para que o projeto de expansão da produção de uva em Alfredo Chaves garanta modelo de excelência e cultivo de sucesso”, pontuou Lazzarini.

“Em nome do Dr. Fernando, parabenizo a todos que estão envolvidos no projeto de fomento da uva no município. Só tenho a agradecer pela dedicação de todos vocês, seja o Incaper, seja a Secretaria da Agricultura e, é claro, os nossos produtores. Todos vocês somando forças e, com um trabalho árduo e dedicado, evidenciam as nossas tão importantes potencialidades”, destacou a vice-prefeita de Alfredo Chaves, Jane Bettcher.

Produtores premiados com colocação e pontuação

1° lugar: Antônio Pianzoli – Pontuação: 93,78

2° lugar: Hercilio A. Kroling – Pontuação: 86,61

3° lugar: Josemar Lacerda – Pontuação: 86,48

Demais produtores premiados

Naim Vetorazzi

Virgilho Cebin

Izair Simoni

Elson Denadai

Zeverino Busato

Josemar Busato

Valdir Busato

Serafino Simoni

Silvio Dassie