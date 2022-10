Dois soldados da Polícia Militar foram metralhados e mortos enquanto trabalhavam atuando em uma ocorrência na madrugada deste domingo (16), no bairro Santa Bárbara, em Cariacica. De acordo com as informações, os militares estavam em uma viatura que estava em uma perseguição, por volta das 3h da manhã, após um casal ter o carro levado por criminosos.

As vítimas foram identificadas como Bruno Mayer Ferrani, de 30 anos, e Paulo Eduardo de Oliveira Celini, de 29. Eles perseguiam um Fox Branco e quando os militares passavam pela Rua Manoel Freire, a viatura foi metralhada eles atingidos por vários disparos.

Os Policiais Militares chegaram a ser socorridos por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital particular em Cariacica, mas não resistiram e acabaram morrendo. As armas dos policiais foram levadas pelos criminosos.

Presos. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública, todos os criminosos envolvidos na morte dos soldados da Polícia Militar Bruno Mayer Ferrani e Paulo Eduardo Oliveira estão presos. O Governador do Estado, Renato Casagrande, declarou luto oficial de três dias, em sinal de pesar pelas mortes dos soldados, mortos em serviço, na madrugada deste domingo (16).

Surpreendidos. Os militares realizavam o acompanhamento a um veículo, suspeito de envolvimento em um roubo, quando, nas proximidades do bairro Santa Barbara, em Cariacica, dois ocupantes do veículo desembarcaram e se renderam. Ao se aproximarem, os militares foram surpreendidos por outros dois criminosos, um homem e uma mulher, que estavam escondidos atrás de um caminhão estacionado. Um desses indivíduos atirou contra os policiais, que foram atingidos e chegaram a receber socorro, mas vieram a óbito no hospital.