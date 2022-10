Após cinco anos à frente do Embrazado, os sócios Luciano Reis, Felipe Fioroti e Rodrigo Antunes anunciaram o primeiro desdobramento do projeto original. Dessa vez, em dimensões bem maiores.

A casa de shows e complexo gastronômico Embraza está sendo construído no terreno anexo ao Engenheiro Alencar Araripe, conhecido como estádio do Desportiva Ferroviária, às margens da BR-101, em Cariacica.

Uma parceria viabilizada pelo ex-prefeito e empresário Juninho e a diretoria da Desportiva, o complexo será o maior empreendimento de gastronomia e eventos do município. Serão investidos cerca de 2,5 milhões na área de 15 mil metros, que terá paisagismo, palco 360º, estacionamento para 80 carros.

Segundo o empresário Luciano Reis, o completo é diferente de tudo que já existe na cidade. “O Embraza promete valorizar o futebol desportivo e mudar o cenário de entretenimento da cidade com uma vasta estrutura para toda a família”.

A expectativa é de estreia no dia 24 de novembro, no primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo de Futebol com toda a estrutura do empreendimento funcionando – gastronômica e entretenimento – com shows nacionais.