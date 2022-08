O ex-vereador de Guarapari Dr. Rogério Zanon teve o nome confirmado para a disputa de uma vaga a deputado federal pela Rede em convenção realizada pelo partido na manhã do último sábado (30) no centro de convenções do Edifício Grand Hall, no bairro Santa Luíza, em Vitória.

O evento foi realizado para apresentar a candidatura do ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos ao governo do Espírito Santo, e contou com a executiva nacional da Rede e membros de partidos que apoiam a chapa, como Avante, Solidariedade e Agir.

Para uma plateia lotada, Dr. Rogério demonstrou animação para se tornar o primeiro

representante de Guarapari no Congresso Nacional. “Sou candidato a deputado federal por

Guarapari. A cidade vai eleger o primeiro deputado federal. Juntos com Audifax faremos uma Guarapari melhor e um Espírito Santo muito melhor”, declarou.