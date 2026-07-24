Segurança e infraestrutura: Ação retira quase 1.000 kg de fiação inativa e clandestina de postes em Guarapari

A Prefeitura de Guarapari, em ação conjunta com a concessionária EDP e operadoras de internet locais, realizou na última terça-feira (21) a primeira ação integrada de higienização dos postes da cidade. O mutirão resultou na remoção de quase uma tonelada de fios obsoletos e irregulares ao longo do trecho entre a Avenida Ewerson de Abreu Sodré e a Ponte de Guarapari.

A iniciativa teve como focos centrais o aumento da segurança da população, a melhoria da infraestrutura urbana e a redução drástica da poluição visual em uma das vias mais movimentadas do município.

Remoção de fiação clandestina e riscos

As equipes técnicas atuaram na limpeza da rede de fiação para retirar dois tipos principais de materiais:

Cabos de telecomunicações sem utilização (obsoletos);

Fiação instalada irregularmente, em grande parte pertencente a empresas clandestinas.

Além do ganho estético para a cidade, a despoluição dos postes diminui os riscos de acidentes provocados pelo peso excessivo e pelo acúmulo de fiação caída ou pendurada.

Prefeitura prevê expansão para outros bairros

O prefeito Rodrigo Borges enfatizou a relevância da cooperação entre o setor público e a concessionária para organizar o espaço urbano.

“Essa é uma ação que vai além da retirada de cabos. Estamos promovendo mais segurança para a população, valorizando o ambiente urbano e reduzindo a poluição visual. Esse trabalho conjunto com a EDP e as operadoras mostra que, por meio da parceria, conseguimos construir uma cidade mais organizada, bonita e segura para todos os moradores e visitantes”, declarou o prefeito.

A administração municipal confirmou que esta foi apenas a primeira etapa de um projeto contínuo. Novas ações de limpeza de fiação serão agendadas para outras regiões do município, assegurando que apenas os cabos em pleno funcionamento permaneçam instalados.