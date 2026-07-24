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Segurança e infraestrutura: Ação retira quase 1.000 kg de fiação inativa e clandestina de postes em Guarapari

A Prefeitura de Guarapari, em ação conjunta com a concessionária EDP e operadoras de internet locais, realizou na última terça-feira (21) a primeira ação integrada de higienização dos postes da cidade. O mutirão resultou na remoção de quase uma tonelada de fios obsoletos e irregulares ao longo do trecho entre a Avenida Ewerson de Abreu Sodré e a Ponte de Guarapari.

A iniciativa teve como focos centrais o aumento da segurança da população, a melhoria da infraestrutura urbana e a redução drástica da poluição visual em uma das vias mais movimentadas do município.

Remoção de fiação clandestina e riscos

As equipes técnicas atuaram na limpeza da rede de fiação para retirar dois tipos principais de materiais:

  • Cabos de telecomunicações sem utilização (obsoletos);

  • Fiação instalada irregularmente, em grande parte pertencente a empresas clandestinas.

Além do ganho estético para a cidade, a despoluição dos postes diminui os riscos de acidentes provocados pelo peso excessivo e pelo acúmulo de fiação caída ou pendurada.

Prefeitura prevê expansão para outros bairros

O prefeito Rodrigo Borges enfatizou a relevância da cooperação entre o setor público e a concessionária para organizar o espaço urbano.

“Essa é uma ação que vai além da retirada de cabos. Estamos promovendo mais segurança para a população, valorizando o ambiente urbano e reduzindo a poluição visual. Esse trabalho conjunto com a EDP e as operadoras mostra que, por meio da parceria, conseguimos construir uma cidade mais organizada, bonita e segura para todos os moradores e visitantes”, declarou o prefeito.

A administração municipal confirmou que esta foi apenas a primeira etapa de um projeto contínuo. Novas ações de limpeza de fiação serão agendadas para outras regiões do município, assegurando que apenas os cabos em pleno funcionamento permaneçam instalados.

Arquivado em:

Destaque, Espírito Santo, Guarapari

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