Uma reportagem exibida ontem (19) no Fantástico, mostrou que a droga que mais mata nos Estados Unidos foi apreendida com traficantes pela primeira vez no Brasil. E essa apreensão aconteceu no Espírito Santo. Trata-se do fentanil, um anestésico 50 vezes mais viciante que a heroína e 100 vezes mais forte do que a morfina.

Devastador. A apreensão foi feita pela Polícia Civil do Espírito Santo e chamou a atenção das autoridades americanas. A maior agência de combate às drogas do mundo, a DEA, falou com exclusividade ao Fantástico. O Fantástico mostrou em 2022 o poder devastador do fentanil nos Estados Unidos. A reportagem mostrou pessoas vagando sem rumo nas ruas, episódios de overdose nas calçadas:

Agentes americanos. Quando surgiu, esta semana, a notícia de que a droga foi encontrada com traficantes no Brasil, dois agentes americanos foram para o Espírito Santo. De acordo com a polícia, o dono da droga não é um traficante que domina pontos de vendas em periferias das cidades, e sim um fornecedor do traficante.

Como chegou? Como e onde os traficantes tiveram acesso a essa substância? A polícia afirma que ela veio de Minas Gerais, foi produzida lá e seria oficialmente entregue em um hospital do Espírito Santo. Agora, a polícia quer saber se o fentanil foi desviado durante o transporte ou se ele chegou até o hospital e foi vendido para os traficantes.

“A principal linha de investigação indica que o fentanil seria utilizado para misturar em outras drogas, a exemplo da cocaína, mas, também, possivelmente em drogas sintéticas, como LSD e ecstasy”, diz o delegado de Polícia Civil/ES, Tarcísio Otoni Perusia ao G1.

Ameaça. A chefe do escritório da Agência Antidrogas dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, Ivone Schon, falou com exclusividade ao Fantástico sobre a preocupação com a entrada do Fentanil no país. “É a primeira vez que ficamos sabendo que teve uma apreensão de fentanil no Brasil com traficantes de drogas. Estados Unidos e Brasil têm uma parceira de trabalho para facilitar e trabalhar conjuntamente, para conscientizar sobre a ameaça de fentanil. Atualmente, nos Estados Unidos, fentanil é a maior ameaça para os nossos filhos, nossas famílias e nossa comunidades”.