Uma ameaça em um grupo de WhatsApp de uma escola de Ensino Médio de Guarapari levou pânico para pais e alunos. Assustados, vários pais entraram em contato com nossa redação para questionar a informação, que circulou também em outros grupos durante o domingo (19), onde um aluno teria ameaçado fazer um atentado contra os colegas.

Em vídeo, ele teria mostrado até a arma com que faria isso. Com medo, alguns pais preferiram não mandar os filhos para a escola. O que se sabe até agora é que o aluno foi identificado e a Secretaria Estadual de Educação acionou a PM, que através da Patrulha Escolar, reforçou a segurança na unidade escolar, que fica localizada no centro da cidade.

Depoimento. O estudante, acompanhado do pai e do advogado, esteve na delegacia regional de Guarapari para prestar esclarecimentos. Ele foi ouvido e liberado.

SEDU. A Secretaria Estadual da Educação, SEDU, enviou nota dizendo que: “A Superintendência Regional de Educação (SRE) de Vila Velha informa que ao tomar conhecimento do suposto atentado, ainda na manhã de domingo, acionou a Patrulha Escolar. Uma equipe está na escola desde o início do turno desta segunda e permanecerá no local por todo o dia. O aluno foi identificado, mas não esteva na escola. A direção enviou um relatório ao Conselho Tutelar e fará uma reunião com o Conselho de Escola, conforme prevê o Regimento Interno, para deliberar sobre o aluno, e com a família. Uma equipe da Ação Psicossocial Interativa Escolar (APOIE) também está na unidade.”

PM. Também procurada a Polícia Militar disse que: “Policiais militares que atuam na Patrulha Escolar tomaram conhecimento nesse domingo (19), de mensagens relacionadas a um possível ataque que aconteceria em uma escola estadual localizada no Centro de Guarapari. As informações, imediatamente, foram compartilhadas com a Polícia Civil que identificou o aluno responsável pelas mensagens. Ele afirmou que se tratava de uma brincadeira e que a arma que aparece nas imagens não é verdadeira. Equipes da Patrulha Escolar ficarão em ponto base para levar tranquilidade à comunidade escolar durante esta segunda-feira (20).”