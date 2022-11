Policiais Militares do 10º Batalhão realizaram a apreensão de materiais ilícitos no município de Guarapari no último fim de semana. Suspeitos foram detidos.

Mulher 1. Na manhã de sábado (19) por volta das 08h, militares abordaram uma mulher em atitude suspeita no bairro Muquiçaba. Em posse dela foram apreendidos 62 pedras de crack, 12 pedras de cocaína e R$210,75 em dinheiro. A suspeita confirmou estar traficando no local.

Mulher 2. Durante a noite, por volta das 20h, policiais foram apurar uma denúncia de tráfico de drogas no bairro São Gabriel. Chegando ao local visualizaram uma mulher em atitude suspeita e se aproximaram para realizar abordagem policial. Foi localizado em posse dela uma pequena quantidade de drogas e no interior da residência uma quantidade maior, totalizando 7 pedaços grandes de maconha, 4 tiras de maconha, 9 buchas de maconha, 30 pinos de cocaína, 25 pedras de crack, R$142,00 (Cento e quarenta e dois reais) e 1 balança de precisão.

Mandado de prisão. Na manhã de sexta-feira (18), por volta das 08h, um homem foi detido pois estava com mandado de prisão em aberto. O indivíduo foi abordado no bairro Kubitschek. Durante a tarde, por volta das 16h, outro suspeito com mandado de prisão foi localizado e detido, este no bairro Santa Margarida.

Á noite, por volta das 20h um terceiro suspeito foi localizado por policiais militares e detido por estar com mandado de prisão em aberto. A ação ocorreu no Centro. Os suspeitos foram conduzidos para a delegacia regional juntamente com todo material apreendido nas ocorrências.