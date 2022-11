Localizado na praia do morro, o Mex Guarapari não para e esta em constante evolução. E a partir deste verão o grupo irá se transformar num complexo de entretenimento noturno completo e repleto de novidades que irão alegrar turistas e moradores.

Salseiro Botequim. O Motivo é que além da boate e casa de shows, um novo empreendimento de sucesso será inaugurado neste verão. O grupo irá lançar o Salseiro Botequim, um bar dançante diferente, descontraído e alegre que promete ser o mais novo point da cidade. Um verdadeiro ponto turístico, diferente de tudo já visto em Guarapari.

Curtir suas tardes e noites. Inspirado nos bares e botecos mais badalados de diversas cidades turísticas do Brasil, será o melhor lugar para curtir suas tardes e noites, pois terá muito entretenimento, uma variedade de petiscos gostosos, drinks diferenciados, chopp gelado e uma diversidade de cervejas no cardápio. Um bar ideal para fazer um Happy Hour, comemorar aniversários e fazer aquela resenha com os amigos.

“Estamos preparando um espaço repleto de novas experiências para você curtir, descontrair, paquerar e fazer novas amizades. Enfim, aproveitar o melhor da vida e ser feliz. Um lugar onde todos os dias terá um clima alegre de verão. O Brasil vai se encontrar aqui”, afirma o empresário e CEO do grupo Mex Entretenimento Marcelo Meira.

“Visitamos as principais cidades turísticas do Brasil para trazer o que há melhor neste seguimento de bares e restaurante. O Salseiro Botequim vai ser surpreendente e estamos muito felizes em trazer ente empreendimento para nossa cidade, Guarapari merece”, afirma o sócio proprietário do empreendimento Ramissés Rocha.

Serviço. Mex Entretenimento, Av. Atenas, 134 praia do morro. Mais informações acesse https://www.instagram.com/mexguarapari/

https://www.instagram.com/salseirobotequim/