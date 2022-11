Guarapari ganha placas com informações turísticas em pontos históricos e culturais da cidade

A prefeitura de Guarapari divulgou que com intuito de fomentar o turismo existente na cidade, através da Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec), instalou placas com informações turísticas em diversos pontos do município.

De acordo com a prefeitura, o objetivo é apresentar e levar conhecimento ao turista que visita o município e os pontos turísticos, históricos e culturais da cidade. São quinze placas instaladas em diferentes pontos, sendo elas na Rodovia do Sol, Praia do Morro, Centro e Meaípe.

A secretária de Turismo, Helione Bascovis, explica que as 15 placas identificam parte do patrimônio natural e histórico, do período colonial e/ou contemporâneo, se caracterizando como um elo entre o turismo e a cultura local. “A premissa é tonar acessível a nossa história e, ao mesmo tempo que identifique os atrativos culturais e naturais e, portanto, a valorização da comunidade local e do visitante, que se sentira lembrado, ao procurar uma informação e ser, de certa forma, imediatamente atendido”, comentou.

De acordo com a historiadora e doutoranda em História pela UFES, Thiara Bernado Dutra, responsável pelo conteúdo expresso em cada placa, foi preciso fazer um levantamento histórico sobre os temas, e a produção dos textos se deu a partir de uma documentação oficial encontrada no Arquivo Público do Espírito Santo, na Biblioteca Nacional e em livros de memorialistas capixabas e de pesquisadores locais.

1 de 3

“O projeto é importante por ser um passo em favor da preservação desses bens, pois em qualquer ação de inventário ou tombamento é preciso que se faça um levantamento histórico. Além disso, os textos podem servir como referência por professores e pesquisadores, para estimular o interesse dos alunos e novas pesquisas sobre a história local”, concluiu Thiara.

Confira onde foram instaladas as placas

Parque Estadual Paulo César Vinha;

• Morro da Pescaria;

• Porto;

• Praça Trajano Lino Gonçalves;

• Casa da Cultura;

• Gruta de Sant’ana;

• Antiga Matriz;

• Ruínas;

• Poço dos Jesuítas;

• Cemitério São João Batista;

• Praia da Ateia Preta;

• Radium Hotel;

• Mercado Municipal de Peixe;

• Mercado Rural Antonico Gottardo;

• Igreja de Sant’ana.