A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura (Semag), encerrou na última sexta-feira (23), a “II Semana da Árvore de Guarapari, Natureza Viva”. Durante a semana, foram plantadas 1.400 mudas de árvores nativas, contemplando 3 etapas do Projetos “Arborizando a Vida – Por um ambiente mais verde”, 2 etapas do Programa “Adote uma Praça”, além dos plantios nas escolas municipais e a construção de um Cinturão Verde.

As ações em comemoração ao Dia Mundial da Árvore, envolveram a Semag, equipe de paisagismo da CODEG e Secretaria de Educação (Semed). A equipe pedagógica da escola orientou e preparou os alunos com cartazes, bolas, bandanas e outros adereços que abrilhantaram a iniciativa.

Para o secretário de meio ambiente e agricultura, Breno Ramos, a II Semana da Árvore termina com um saldo extremamente positivo para o Município. “Foram realizados plantios em diversos bairros da cidade, com inúmeros benefícios futuros a todos. As futuras gerações agradecem e que venha a terceira edição desse evento grandioso”, disse.

“O evento trouxe o protagonismo do aluno, na prática. Trabalhar a ideia do plantio e da importância de uma árvore em todo o seu contexto, é extremamente necessário nos tempos atuais.”, afirmou a secretária de educação, Tamili Madergan.