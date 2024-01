No último final de semana, o Portal 27 realizou uma enquete no Instagram, buscando compreender a opinião dos cidadãos em relação à possibilidade de votar em um candidato indicado pelo atual prefeito Edson Magalhães. Com uma participação expressiva de mais de 600 votos, a enquete proporcionou insights valiosos sobre a percepção da comunidade em relação as eleições de prefeito este ano.

Resistência. Os resultados da enquete revelam que a maioria dos participantes expressou uma resistência considerável à ideia de votar em um candidato indicado pelo prefeito. A opção “NÃO” obteve uma representativa maioria, com 554 votos, totalizando 80% das respostas. Esse número sugere uma tendência de descontentamento ou desconfiança em relação a um candidato indicado pelo atual prefeito.

Apoio ao candidato. Por outro lado, a opção “SIM” recebeu 83 votos, representando 12% do total. Apesar de ser uma minoria, essa parcela de apoio ao candidato indicado indica que há uma porção da população que está aberta a considerar escolhas alinhadas com as indicações do prefeito Edson Magalhães.

Indecisa ou avaliando. A opção intermediária, “TALVEZ”, recebeu 58 votos, totalizando 8% das respostas. Essa categoria sugere uma parcela de eleitores que ainda está indecisa ou avaliando fatores específicos antes de tomar uma decisão definitiva. Este grupo pode desempenhar um papel crucial em futuras eleições, uma vez que suas opiniões podem ser influenciadas por eventos políticos, programas de campanha ou mudanças na conjuntura local.

Opiniões. O portal 27 conversou com algumas lideranças políticas para elas darem avaliação sobre o assunto. “Uma enquete com 695 participantes é uma enquete relevante, avaliando que várias pesquisas registradas avaliam de 600 a 1000 entrevistados. A leitura que faço é que fica constatado a ineficácia dos trabalhos da comunicação do prefeito Edson Magalhães, principalmente nas redes sociais”, disse o gestor público e presidente do partido DC de Guarapari, Anderson Arpini.

Rejeição. Ainda de acordo com Arpini. “Outro ponto relevante é que enxergamos que a rejeição de Edson está mais alta do que em todos os outros anos em que disputou a eleição. Apesar de cedo, está perceptível que o prefeito terá que escolher alguém com muita estratégia, alguém ligado a população e a política, para enfrentar os desafios que o indicado de Edson enfrentará nas próximas eleições” disse Anderson.

Desgaste natural. O advogado Ricardo Rios, especialista em direito eleitoral também comentou a enquete. “O resultado não é de se estranhar, especialmente pelo desgaste natural que o mandato traz. Mas, no caso especifico, representa um sentimento geral da população de Guarapari que está insatisfeita com os resultados que Edson apresenta, principalmente na saúde. Não se pode perder de vista, que a população tem muito mais acesso à informação e isso leva a comparações entre gestões, já que as redes sociais mostram a todo instante o que faz cada gestor. Como exemplo, temos o prefeito da capital e de Cariacica, com altas avaliações, assim, quando o cidadão de Guarapari olha para eles e para a atual gestão da cidade saúde, percebe a grande diferença.”, explicou.