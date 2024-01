No dia 29 de outubro de 2010, Walace Pereira da Silva, então com 15 anos, se envolveu em um grave acidente na BR-101. Um caminhão que se dirigia ao Rio de Janeiro tombou em uma curva no quilômetro 329, resultando na morte dos quatro ocupantes do veículo. Infelizmente, Walace, que seguia de bicicleta para a casa do primo, foi atingido pelo baú do caminhão enquanto estava no acostamento da rodovia, sofrendo ferimentos no pescoço e a necessidade de amputação de uma de suas pernas.

Desde então, ele utiliza uma prótese, comprada com a ajuda financeira de amigos. Contudo, aos 28 anos, enfrenta um novo desafio: a necessidade de adquirir um Liner, um revestimento essencial que proporciona proteção, fixação, conforto e segurança ao utilizar a prótese.

Acessório. O Liner, peça fundamental para a funcionalidade da prótese de Walace, possui um custo aproximado de R$ 1.700,00. Ele compartilhou a importância desse acessório em sua vida: “A minha perna depende disso. Eu preciso, sem isso não consigo trabalhar.”

Vaquinha. Walace é pai de uma bebê de 10 meses, e sua motivação para superar as dificuldades se ampliou. Com o objetivo de angariar os recursos necessários para adquirir o Liner, ele lançou uma vaquinha online, contando com a solidariedade de amigos, familiares e desconhecidos dispostos a contribuir para essa causa.

“Tenho uma filha de 10 meses, por isso criei a vaquinha. Meus amigos estão tentando me ajudar, mas falta muito ainda”, relata Walace.

A vaquinha já está em andamento, e qualquer contribuição é fundamental para auxiliar Walace a garantir a continuidade de sua independência e qualidade de vida. Acesse o link e contribua clicando aqui.