Dizem que o ano só começa após o carnaval. Parece que no meio político isso também acontece. Em Guarapari, o quadro da disputa ao Executivo Municipal vai tomando forma e as principais lideranças políticas locais começam a se movimentar, delineando o jogo para a sucessão do atual prefeito Edson Magalhães (UB) no comando da cidade mais famosa do Espírito Santo.

O xadrez político, mais do que nunca, está sendo jogado na capital. Afinal, com Edson Magalhães fora da disputa, todos começam a almejar a vaga da cadeira de prefeito.

250 pré-candidatos a vereador. Com uma expectativa de pouco mais de 250 pré-candidatos a vereador, o Município já conta com 6 frentes partidárias coordenadas pelas principais lideranças. Veja o quadro:

Nomes do prefeito. Edson Magalhães (UB) tem o apoio do Governo do Estado, via Ricardo Ferraço (MDB), Vice-Governador, e já conquistou o apoio do PSDB em seu projeto de sucessão. Entretanto, o atual prefeito ainda não revelou quem irá representar sua continuidade. Os nomes cogitados podem ser da estrutura do primeiro escalão de sua administração: Edgar (Turismo), Jacinta (Controladoria) e Tamili (Educação).

Na esfera do empresariado, os nomes de Oli Fonseca (Summer Frut) e Maely Coelho (MedSenior) aparecem na lista de Edson, contudo o Governo Estadual pode ajudar na escolha do candidato e sugerir o nome do ex-Deputado Federal, Ted Conti (PSB).

PT. No PT, uma disputa interna promete aquecer a convenção do partido. A sigla segue com frentes paralelas, querendo, de um lado, a sucessão com Bárbara Hora (PT) e, do outro, com o ex-vereador Oylas Pereira (PT), este último com o apoio de um movimento liderado pela ex-vereadora Gilcéia Gonçalves (PT). Além do PT, existe uma federação partidária vigente, composta pelos partidos PV e PC do B.

Rodrigo Borges. Rodrigo Borges (Republicanos), atual vereador, segue com sua oposição ao prefeito Edson Magalhães e vem conseguindo se destacar nas redes sociais, aumentando seu eleitorado. Além disso, conta com o legado de sua família, que já administrou o Município de 1997 a 2000, destacando-se no turismo. Com sua lealdade ao ex-presidente da Assembleia Legislativa, conquistou a confiança partidária nas eleições de 2022, quando Erick Musso disputou o Senado, e hoje também conta com o partido NOVO como aliado de seu grupo político.

Wendel Lima. Wendel Lima (MDB), atual Presidente da Câmara Municipal, já confirma a pré-candidatura para diversos aliados e algumas movimentações atestam essa intenção. Como primeiro suplente de deputado estadual atualmente, Wendel foi o 2.º político mais votado do Município em 2022, com quase 9.000 votos em Guarapari e 12.092 votos no total geral.

Já conta com o MDB, seu atual partido, além do Solidariedade, DC e PMN. A dúvida que paira no meio político é se o jovem tem autonomia partidária para se lançar candidato a prefeito, mesmo contando com o apoio de figuras importantes do MDB como Rose de Freitas, ex-Senadora da República, e Solange Lube, ex-Deputada Estadual. De toda forma, Wendel é Presidente da Executiva Municipal e fala-se nos bastidores que está conseguindo um bom diálogo com o Vice-Governador, que é o presidente da sigla no Estado.

Ted Conti. Ted Conti (PSB), ocupando no partido o espaço deixado por Gedson Merizio (Podemos), o ex-Deputado Federal hoje é Subsecretário Estadual. Mesmo com pequena votação em 2022, quando buscou a reeleição, Ted não desistiu da política e quer ser prefeito de Guarapari. O Governo do Estado tenta viabilizar essa candidatura com a ajuda da militância socialista do partido, seguindo no momento apenas com o PSB.

Zé Preto. Zé Preto, caminhando para disputar a prefeitura pelo PP, o Deputado representante de Guarapari é visto como possível favorito da eleição, isso porque conseguiu ser o mais votado do Município em 2022, com pouco mais de 12.000 votos. Tem como um dos principais articuladores o empresário Anselmo Júnior (Branco), que segue buscando movimentar o tabuleiro, como presidente do PL Municipal.

PL de Bolsonaro. Como Zé Preto deixou o PL, partido do presidente Bolsonaro, de forma não muito amistosa, o meio político tenta entender porque Branco quer manter o PL associado a Zé Preto, se o partido não permitiu que se lançasse candidato a Prefeito. Contudo, desde que Zé Preto começou a apoiar o governo socialista, o senador Magno Malta (PL), maior liderança do PL no Estado, anda afastado do deputado. Entre os partidos aliados de Zé Preto estão: PP, PDT, PRD, PSD, AGIR e Podemos, podendo ter a colocação de vice da chapa o nome de Gedson Merizio (Podemos). Esse é o cenário no momento. Vamos aguardar os desfechos e até as convenções, muitas coisas podem acontecer.