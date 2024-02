A organização da Romaria das Mulheres está planejando novidades que prometem emocionar os mais de 100 mil devotos que deverão participar do evento durante a Festa da Penha 2024. No dia que acontece a romaria, no domingo, dia 7 de abril, o pedido é que os fiéis levem flores para que sejam abençoadas ao final da caminhada.

“Pedimos para que quem for participar da Romaria das Mulheres leve flores, que resultarão num lindo efeito durante a caminhada e poderão ser levadas depois de abençoadas, ao final da romaria. Aproveitamos para reforçar que, em favor do meio ambiente, não levem bola de gás” destacou Maria José Quintaes Tabachi, uma das organizadoras da romaria que é uma das mais tradicionais da Festa da Penha.

Outra novidade para a próxima edição da romaria é a homenagem para mulheres trabalhadoras de diversas profissões. Enfermeiras, garis, caixas de supermercados e outras categorias serão representadas por mulheres que atuam nas respectivas profissões e carregarão a imagem de Nossa Senhora da Penha vestidas com suas roupas de trabalho, segundo adiantou Maria José. Elas conduzirão a imagem até o altar antes da Missa de Encerramento da Romaria das Mulheres.

Show com Thiago Brado

Após a Missa de Encerramento da Romaria das Mulheres, as romeiras e romeiros poderão conferir o show da nova turnê do cantor e compositor Thiago Brado, um dos principais nomes da música cristã do Brasil, de renome internacional, que já é presença confirmada na Festa da Penha 2024.

Os capixabas estarão entre os primeiros a receberem a nova turnê do artista “Clássicos da Igreja”, que estreia em março. Thiago tem mais de 10 anos de carreira e já se apresentou em mais de cinco países da Europa. Foram mais de 100 shows pelo Brasil somente no ano passado. O artista também se destaca nas redes sociais. O clipe da música “Minha Essência” tem mais de 175 milhões de visualizações, dando ao cantor o título de católico mais visto no mundo no YouTube.

A Festa da Penha 2024 acontece entre os dias 31 de março e 8 de abril e é uma realização da Arquidiocese de Vitória, Convento da Penha e Associação dos Amigos do Convento da Penha. Está entre as três maiores festas marianas do Brasil e é o maior evento do Espírito Santo, que está na 454ª edição.