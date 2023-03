O presidente estadual do partido Republicanos, Erick Musso, se reuniu nesta semana com o vereador Rodrigo Borges para discutir a possível candidatura deste último à prefeitura de Guarapari em 2024. Durante o encontro, os dois políticos conversaram sobre as perspectivas da campanha e a importância de se ter um grupo político comprometido com a cidade e com as necessidades do povo.

Bem-estar da população. Rodrigo Borges, que vem sendo cogitado como um dos possíveis candidatos à prefeitura de Guarapari nas próximas eleições, afirmou que ficou feliz com o apoio do partido Republicanos e destacou a importância de se ter uma plataforma política voltada para o desenvolvimento da cidade e o bem-estar da população.

Comprometidas com as demandas da cidade. Na conversa Erick e Rodrigo reafirmaram que Guarapari é uma cidade turística importante no estado do Espírito Santo, com uma população que cresce a cada ano. Nesse sentido, é fundamental que as lideranças políticas locais estejam comprometidas com as demandas da cidade e sejam capazes de implementar políticas públicas que garantam o seu desenvolvimento sustentável.

Segundo Erick Musso, a reunião com Rodrigo Borges demonstra o empenho do partido Republicamos em construir um grupo político forte e comprometido com o futuro de Guarapari. “Discutir a política de forma séria, é uma iniciativa que merece todo o apoio e a atenção da população local, pois pode ser o primeiro passo para a criação de uma nova era de progresso e desenvolvimento na cidade”, disse Erick.

Rodrigo disse que. “Guarapari precisa sim de um grupo político que se interesse pela cidade e pelo povo, não com interesses individuais. Política séria se faz com soluções e enfrentando os problemas levando maior qualidade de vida aos cidadãos”, explicou.