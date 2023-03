A obra de engordamento da faixa de areia na praia de Meaípe em Guarapari, realizada pelo governador Renato Casagrande, representa uma importante iniciativa para o desenvolvimento do turismo na região, com impactos positivos tanto para a economia local quanto para a população e os visitantes.

Tradição culinária. A praia de Meaípe é conhecida por sua beleza natural e sua rica tradição culinária, com destaque para os frutos do mar e as moquecas capixabas. No entanto, nos últimos anos, a erosão costeira vinha comprometendo a infraestrutura e a qualidade da praia, afetando negativamente o turismo e as atividades econômicas locais.

Mais espaço para o lazer e o turismo. Ciente desses problemas e com os pedidos da população, o governador está fazendo essa obra. Casagrande veio conferir pessoalmente as obras na última quinta-feira (23). Com essa obra de engordamento, a faixa de areia será ampliada, proporcionando mais espaço para o lazer e o turismo, além de oferecer maior proteção contra a erosão. Isso irá gerar empregos diretos e indiretos para os moradores e comerciantes locais, impulsionando a economia da região.

Atrair mais visitantes. Além disso, a recuperação da praia de Meaípe como um destino turístico de destaque irá atrair mais visitantes e contribuir para a valorização do patrimônio natural e cultural da região. Isso pode incentivar novos investimentos em hotéis, restaurantes, lojas e outras atividades turísticas, gerando ainda mais empregos e renda para a população.

“Estamos resgatando nossa linda Orla de Meaípe, que já foi considerada uma das 10 Praias mais bonitas do Brasil, pelo famoso Guia @quatro_rodas e estamos deixando pronta pra voltar a ser! Muito bom ver a alegria dos moradores da região que sonhavam com essas obras de engordamento e restauração que estamos fazendo. Essa é nossa única missão enquanto gestor público: fazer o bem às pessoas! Parabéns, Guarapari!”, disse o governador em suas redes sociais.

Estratégica. Em resumo, a obra de engordamento da faixa de areia na praia de Meaípe em Guarapari, realizada pelo governador Renato Casagrande, é uma iniciativa estratégica para o desenvolvimento do turismo na região, com impactos positivos na economia local e na qualidade de vida da população. Veja um vídeo sobre a obra.