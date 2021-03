A cidade de Guarapari vêm registrando nos últimos dias um grande aumento nos números de contaminações e óbitos pela covid-19. Segundo os dados da Secretaria de Estado da Saúde, em apenas uma semana 10 mortes foram registradas, isso mostrou um aumento de 75% na média móvel de óbitos.

Agora, com os números da doença atualizados, Guarapari passa a ter 10.628 casos confirmados, 9.819 curados, 6.598 suspeitos, 26.680 testes realizados e uma taxa de letalidade de 2,3%. Até o momento foram notificados 32.986 casos, destes, cerca de 15.760 foram descartados.

Os bairros que lideram o ranking de contaminações são: Praia do Morro com 1.490, Muquiçaba com 794, Itapebussu com 671, Santa Mônica com 577, Ipiranga com 568, Centro com 490, Kubistchek com 406, São Gabriel com 310, Jardim Santa Rosa com 282 e Adalberto Simão Nader com 274.

O aumento na média de óbitos ocorre, além da cidade de Guarapari, também em todo o território nacional. Somente hoje cerca de 72 pessoas morreram no Espírito Santo, uma marca nunca alcançada antes, o estado agora registrou 363.853 casos confirmados, 339.150 curados e 7.053 óbitos.

No Brasil os dados desta terça-feira ainda não foram divulgados, mas o país quebrou o recorde ontem, com 2.305 óbitos.