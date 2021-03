Um fim triste para o caso do motorista de aplicativo que estava desaparecido em Guarapari. O corpo do motorista Amarildo Amaro Freire, 52 amos, foi encontrado na tarde desta terça-feira na região de Alto São Miguel, região rural de Guarapari.

De acordo com as primeiras informações apuradas, o corpo foi encontrado depois que a Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) deteve três suspeitos no bairro Camurugi.

As informações iniciais apontam que a vítima foi morta com pelo menos um tiro na região da face. Amarildo é morador do distrito de Itaoca, em Itapemirim, mas trabalhava em Guarapari. Na manhã de hoje o veículo Fiat Línea branco, placas OYH-1C96 foi localizado na rua Linhares, no bairro São Gabriel, em Guarapari.

As equipes da Deic e da PM ainda estão no local aguardando a chegada da perícia. Mais informações a qualquer momento