Empresários de Anchieta e moradores estão na expectativa pela segunda edição do Festival Arte com Moqueca e Feira do Empreendedor, que vai acontecer entre os dias 23 e 25 de fevereiro, na Praça da Sereia, no balneário de Ubu. O evento vai reunir mais de 30 expositores que vão apresentar produtos e serviços variados.

O evento tem como propósito fomentar o trabalho dos empreendedores da região sul capixaba e mostrar o mix variado de produtos e serviços, que vai do artesanato à gastronomia. A primeira edição do evento, que aconteceu em fevereiro do ano passado, recebeu mais de cinco mil visitantes e movimentou mais de R$200 mil em negócios.

A empresária Juliana de Cássia Romanha vai participar pela primeira vez do evento em Ubu, com vendas de hot dog e de artesanato – ela trabalha com resina e pintura orgânica em madeira. Ela já conhece o formato da Feira, pois visitou a edição anterior e garante estar com a expectativa alta de faturamento. Ela espera aumentar as vendas em pelo menos 50% em comparação a um fim de semana comum. “A expectativa é alta, pela possibilidade de vendas e também por poder apresentar meu trabalho a um grande público”, garante.

Organização. O Festival Arte com Moqueca e Feira do Empreendedor de Ubu conta com apoio do Governo do Estado, da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e da Prefeitura Municipal de Anchieta.

Programação cultural. A organização do evento preparou ainda uma programação cultural bem animada, com shows ao vivo, dança e até desfile infantil, com entrada gratuita.

Na abertura do evento, dia 23, se apresenta o grupo folclórico de dança portuguesa “Os Brandarinos”, às 20h. Em seguida o público vai curtir o show musical do Trio Rádio Ativa. Já no sábado (24), às 18h, vai acontecer um desfile infantil com o cast da agência de modelos Portal Feito Criança, seguido dos shows dos cantores Enedino Gomes e Samir Carin & Banda.

Caminhada ecológica. O encerramento do evento, no domingo (25), será marcado por uma caminhada ecológica conduzida pela Markapasso Caminhadas, excelente oportunidade para quem quer conhecer e contemplar as belezas naturais de oito praias da região: Praia Central, Ponta dos Castelhanos, Praia do Porto Velho, Praia Boca da Baleia, Balneário de Castelhanos, Praia da Guanabara, Praia de Parati e Praia de Ubu. A inscrição custa R$15 e, a cada inscrito, R$ 5 será dedicado ao Projeto Social “Cheios da Graça”, de Guarapari. Inscrições e pagamentos via whatsapp (28) 99911-9531, com Rozinere Bernardi.

Serviço:

2º Festival Arte com Moqueca e Feira do Empreendedor de Ubu

Data: 23 a 25 de fevereiro

Local: Praça da Sereia, em Ubu, Anchieta

Entrada gratuita

Classificação livre