As obras do Hospital e Maternidade de Guarapari continuam. Segundo a prefeitura, a previsão de entrega é para daqui a seis meses. E para aqueles que buscam uma oportunidade de emprego, existem vagas para trabalhar no local.

A Asle Construtora que está executando a obra abriu vagas de trabalho, que são as seguintes:

7 – auxiliares de obra

2 – vigias

2 – Bombeiros hidráulicos

*Os interessados devem se dirigir a obra, que fica na entrada da Praia dos Adventistas, trazendo currículo e a carteira de trabalho amanhã (21/10) no horário de 7h às 11h.