Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) elegeram, na sessão ordinária desta terça-feira (19), o novo corpo diretivo da Corte de Contas, que atuará no próximo biênio (2022-2023).

A posse do corpo diretivo ocorrerá em sessão especial, que será realizada até o dia 16 de dezembro. Os eleitos entrarão em exercício a partir de 1º de janeiro de 2022.

Com 7 votos e à unanimidade, o atual presidente, conselheiro Rodrigo Chamoun, foi reeleito para o cargo nos próximos dois anos. Pelas normas regimentais, é permitida uma reeleição. Como vice-presidente, foi escolhido o conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo. Já o cargo de Corregedor será ocupado por Sérgio Aboudib, e o de Ouvidor ficará com Domingos Taufner.

Os resultados foram conferidos e anunciados pelo decano do TCE-ES, conselheiro Carlos Ranna, e pelo procurador do Ministério Público de Contas, Heron Carlos de Oliveira. Após a eleição, foram compostos também os demais colegiados. O conselheiro mais antigo e que não compõe o corpo diretivo, Carlos Ranna, fica como presidente da 1ª Câmara, e o segundo mais antigo, Sérgio Borges, presidirá a 2ª Câmara. Já o conselheiro Luiz Carlos Cicliotti permanece como diretor da Escola de Contas.

Em razão do processo eleitoral realizado na Corte, o plenário decidiu adiar todos os processos que constavam na pauta, para evitar transtornos, uma vez que a sessão ordinária foi realizada no formato presencial, após mais de 20 meses sendo feita no formato por videoconferência.