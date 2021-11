Um empresário sofreu uma tentativa de homicídio no bairro Aeroporto em Guarapari na manhã desta quinta-feira (11). O empresário foi identificado como Thiago Nossa, que tem uma empresa de construções e serviços na cidade.

De acordo com as informações iniciais, ele foi baleado dentro do seu escritório por homens que teriam invadido o local atirando. Pelo menos quatro tiros acertaram Thiago. Ele está sendo socorrido pelo SAMU neste momento. Mais informações e atualizações a qualquer momento.