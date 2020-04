O Portal 27 iniciou uma enquete de votação popular no Facebook a respeito de assuntos de Guarapari, Brasil e Mundo. O primeiro tema foi: “Você concorda com a saída de Sérgio Moro?”

Assunto. O Ministro da Justiça, Sérgio Moro, pediu demissão do governo Bolsonaro na última sexta-feira (24). O motivo seria a exoneração do delegado Maurício Valeixo, ex-diretor da Polícia Federal. Em coletiva de imprensa na sede do Ministério, ele afirmou que sempre teve preocupação, desde a Operação Lava-jato, da interferência do poder executivo para atrapalhar as investigações.

Enquete. De 233 leitores do Portal 27 que opinaram ou não a respeito da saída de Moro do governo Bolsonaro, 41,6% votaram que concordam com a demissão. Cerca de 36%, em contrapartida, discordam da saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça. 33% decidiram abster-se dos votos.

