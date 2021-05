Policiais Militares do 10º Batalhão realizaram a apreensão de entorpecentes, arma de fogo e dinheiro em ações preventivas e repressivas em Guarapari na última quinta-feira (13).

Perocão. Por volta das 11h, durante o patrulhamento no bairro Perocão, policiais militares avistaram um indivíduo em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação policial, o suspeito se evadiu deixando para trás uma quantidade de drogas. Ao refazer o percurso os militares localizaram mais entorpecentes, totalizando 120 pedras de crack, 01 pedaço de maconha, 68 buchas de maconha, 146 pinos de cocaína e R$ 500,00 em dinheiro. Não houve detidos.

São Gabriel. Durante a noite, por volta das 20h, um homem de 28 anos foi detido em posse de drogas no bairro São Gabriel durante uma abordagem policial. O suspeito informou que em sua casa, no mesmo bairro, haviam mais entorpecentes guardados. Ao chegar no imóvel indicado, os militares confirmaram o fato.

Foi apreendido 01 porção de cocaína, 152 pinos de cocaína, 01 revólver cal. 32, 01 munição cal.32 , 01 carregador de Submetralhadora, 08 Munições cal. 32 Deflagradas, 06 Munições cal. 38 deflagradas, 02 Munições cal. 32 picotadas, 01 munição cal .32 sem espoleta, R$ 1.000,00 em espécie e 02 balanças de precisão.

Outra ação no bairro São Gabriel resultou na apreensão mais drogas e dinheiro. Os militares localizaram 01 Tablete de Maconha Grande, 01 Tablete de maconha pequeno, 01 balança de precisão, R$ 8.990,00 em espécie, 01 CNH e 01 caderno de anotações de tráfico. O material foi encontrado em uma casa abandonada com auxílio do Cão Policial Mike. Não houve detidos.

Os detidos foram encaminhados para a delegacia local juntamente com todo material apreendido.