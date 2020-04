O Espírito Santo tem 209 casos confirmados do novo Coronavírus (Covid-19) até esta segunda-feira (06). O Estado já registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação. Dos casos confirmados em todo Estado, 38 pacientes já estão curados, 122 estão em isolamento residencial e 43 estão internados, sendo 25 em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Seis óbitos foram confirmados.

A Secretaria da Saúde (Sesa) informa que, por meio do Sistema de Vigilância, identificou o falecimento de uma idosa residente em Instituição de Longa Permanência, localizada em Vitória, e imediatamente iniciou a investigação da causa. Com a confirmação do óbito por Covid-19, as Vigilâncias Epidemiológicas Estadual e do município de Vitória iniciaram a investigação em outros idosos e funcionários da instituição. Amostras foram coletadas e, em menos de 24 horas, o Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen/ES) liberou o resultado que confirmava a infecção de 22 pessoas, sendo 18 idosos e quatro funcionários.

Nesse domingo (05), foi instituída uma unidade de resposta rápida entre a Sesa, a Vigilância Municipal de Vitória e um conjunto de especialistas, para definir ações, monitorar e avaliar os casos. Três médicos indicados pela Sesa visitaram a instituição e na avaliação clínica um dos idosos foi encaminhado para atendimento médico em hospital particular, já que a maioria dos idosos residentes possui plano de saúde.

A Sesa ressalta que o acompanhamento e avaliação dos contaminados será diário e que nesta segunda-feira (06) os familiares foram acolhidos, tendo o resultado entregue em mãos e sendo informados sobre o protocolo e todas as medidas que serão adotadas.

Brasil. Subiu para 12.056 o número de casos confirmados de coronavírus no Brasil. Foram 926 novas confirmações em 24 horas. O número de óbitos também aumentou, agora são 553, são 67 a mais em relação à última atualização. A maior parte está em São Paulo, que concentra 304 mortes e lidera a lista nacional com 4.866 casos confirmados da doença. Os números estão consolidados com as informações que foram repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde ao Ministério da Saúde até às 14h desta segunda-feira (6).