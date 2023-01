A equipe da escola Angélica Paixão está trabalhando a todo vapor para receber os alunos no dia 02/02/2023 com muito carinho, comprometimento e profissionalismo.

Ontem e hoje (26), a gestora Tânia Márcia Simões Carnetti e a equipe pedagógica da escola estão participando de um evento promovido pela superintendência regional de Vila Velha sob direção do superintendente Gison Oliveira Soares, da Supervisora de atividades pedagógicas Michela Farias e do Supervisor de atividades administrativas Daniel Trindade, além dos demais servidores.

A Reunião Inicial de 2023 SREVV com as Equipes Gestoras Escolares acontece nas dependências da escola CEEFM Integral Pastor Oliveira de Araújo com organização cuidadosa da SREVV. Os dois dias de reunião têm como objetivo preparar as equipes gestoras das escolas participantes para o ano letivo de 2023.

Apresentação dos objetivos estratégicos da SEDU, acolhimento na escola, programas e projetos, Pré-ENEM, Programa de Fortalecimento da Aprendizagem, APOIE, Atribuições da NEAPIE, Educação Especial, Plano de ação escolar, construção de plano de ensino, orientações curriculares e currículo, avaliação, intervenção pedagógica, estiveram dentre os temas debatidos ontem.

No dia de hoje os assuntos tratados são: itinerários formativos, projeto de vida, estudo orientado, eletivas, evasão e abandono, classificação, reclassificação, chamada pública, atos autorizativos, calendário escolar, plataforma do estudante, JPP, entre outros.

Nesta manhã, a Sra. Andréa Guzzo Pereira, Subsecretária de Estado da Educação Básica e Profissional, esteve prestigiando o evento e reforçou a importância desses momentos antes da jornada pedagógica nas escolas.

A subsecretária falou da importância das diretrizes pedagógicas para 2023, do atendimento especializado na Educação Especial, do plano de ação nas escolas e ainda trouxe uma relevante mensagem sobre o caderno gestão escolar para a equidade e o papel da gestão escolar na educação das relações étnico-raciais.

A diretora da escola Angélica Paixão afirma que os dois dias de formação têm sido muito proveitosos e que, com certeza, 2023 será um ano de grandes desafios e de grandes conquistas.