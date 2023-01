O vereador Rodrigo Borges realizou nesta segunda-feira (23) uma blitz no Centro Municipal de Saúde, localizado no Itapebussu, onde ele e sua equipe acompanharam durante todo o dia, os moradores que iam até o local para buscar remédios de forma gratuita.

Segundo o vereador o objetivo desta ação é fiscalizar a distribuição de remédios no Município. Através de denúncia do vereador está aberto inquérito civil no Ministério Público (MPES). Ao final da ação, o vereador encaminhou um ofício ao MPES, informando quais remédios não tinham e quantas pessoas deixaram de receber a medicação.

“Tirei foto de todas as receitas que saíram com o remédio faltando. Eu vou pegar as 58 receitas e encaminhar ao Ministério Público para instruir o inquérito que já está aberto pela falta de medicação dentro da cidade de Guarapari”, disse ele.

Prioridade. O vereador tem sido um dos maiores defensores de mais recursos na saúde da cidade. Ele pede que o prefeito coloque mais recursos na saúde, além de fiscalizar o andamento das obras do hospital. “Saúde é prioridade. E vou cobrar isso insistentemente. Não pode faltar remédio e acharmos isso normal. Põe dinheiro na saúde prefeito! ”, disse ele.

Prefeitura fala em 21 mil atendidos. Curiosamente, após a ação do vereador, a prefeitura divulgou em seu site uma espécie de matéria – que mais parece uma nota explicativa – para divulgar essa questão dos remédios. Segundo a prefeitura, foram mais de 21 mil atendimentos por mês. O texto diz o seguinte.

“Assistência Farmacêutica em Guarapari realiza mais de 21 mil atendimentos por mês”

“A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), destaca que, a Assistência Farmacêutica (AF) engloba um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde.

Diante disso, é importante saber que no âmbito do SUS, os medicamentos disponíveis para o tratamento de doenças ou de agravos são aqueles padronizados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).

Na esfera municipal, é estabelecido a REMUME- Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, que é composta por todos os medicamentos utilizados pela rede municipal de Saúde, totalizando 175 medicamentos.

Atualmente o índice de cobertura do município é de 92%, um percentual relevante, que traduz uma média de dispensação mensal de 21.286 atendimentos por mês, da Assistência Farmacêutica para a população. A atualização desses dados pode ser acompanhada a cada 15 dias, através do site da prefeitura.”