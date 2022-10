A UMEF Professor Luiz Malizeck, localizada no Divino Espírito Santo, foi reconhecida nacionalmente e ganhou o Prêmio Educar 2022. Com o projeto “Malizeck da Diversidade”, as professoras Aline de Alcântara e Larissa Milanezi foram premiadas na categoria Professor – “Educação das Infâncias”.

A cerimônia do Prêmio Educar 2022 aconteceu nesta quarta e quinta-feira (20) em São Paulo e a professora Aline de Alcântara esteve presente para receber o prêmio em mãos: “Meu primeiro sentimento foi de incredulidade. A ficha só começou a cair quando subi ao palco para receber o prêmio. Foi aí que percebi que estava acontecendo mesmo e um turbilhão de sentimentos vieram à tona”, compartilhou.

O “Malizeck da Diversidade” possui três focos de trabalho: a diversidade indígena, a cultura afro-brasileira e imigrantes no Espírito Santo. O projeto foi desenvolvido para contribuir com a não-discriminação e valorizar e difundir as manifestações culturais, o exercício dos direitos culturais e a diversidade étnico-racial.

As atividades começaram com os alunos do 7º ano e fizeram tanto sucesso que foram ampliadas também para outras turmas da escola. Os alunos visitaram a aldeia temática indígena Tekoa Piraquê-Açu em Aracruz, tiveram aula de Canoa Havaiana, realizaram “leituraços” com livros sobre a temática indígena, africana e afro-brasileira, além de participarem de exposições e oficinas.

A premiação vem para fortificar e estimular ainda mais o desenvolvimento do projeto, como compartilhou a professora Aline: “Vou voltar com gás total para a escola, porque além do prêmio, a viagem também me proporcionou o contato com autores de outros projetos também premiados. Pude aprender com as experiências destes colegas e com certeza vou querer aproveitar as ideias deles para as ações futuras.”

Para a próxima semana, novas atividades já estão programadas para acontecer, como as oficinas de máscaras africanas e abayomis, exposição, desfile e apresentações de bandas de congo. E claro, para 2023, o projeto tomará ainda mais proporções.

“Nesta viagem e no prêmio, queria que toda a equipe da UMEF Professor Luiz Malizeck e, principalmente a professora Larissa, estivessem presentes. Esse projeto foi feito por muitas pessoas, nada se faz sozinho. E a força da coletividade da nossa escola sempre esteve presente”, explicou a professora Aline.