A partir de agora, todos os boletos e carnês da Prefeitura de São José do Rio Preto, em São Paulo, terão a marca Banestes nos documentos impressos. O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) passa a ser responsável por emitir as guias de cobrança de taxas e tributos municipais, como o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e o Imposto Sobre Serviços (ISS). A expectativa é a de que sejam emitidas mais de 1,8 milhão de guias por ano.

O presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande, estará na cidade para assinar o contrato, nesta sexta-feira (21), às 11 horas, com o prefeito Edinho Araújo, na sede da prefeitura de São José do Rio Preto. O Banco venceu o processo licitatório que definiu o agente arrecadador de impostos do município, no final do mês passado. Com os boletos do Banestes, a população rio-pretense poderá pagar os tributos em qualquer instituição financeira.

“Temos um serviço diferenciado que atende às necessidades de prefeituras e outros órgãos municipais de todo o Brasil. Somos, atualmente, o único banco que oferece o serviço de arrecadação e cobrança via Pix, de forma on-line, com o diferencial da disponibilização do crédito em tempo real para a prefeitura. Para nós, é um grande prestígio oficializarmos essa parceria”, ressaltou o presidente.

O crescimento do Banestes fora do Estado do Espírito Santo é resultado da expertise do banco em oferecer produtos e serviços voltados à modernização da Administração Pública. No mês passado, a instituição financeira também venceu a licitação de arrecadação de impostos da Prefeitura de Formiga, município de Minas Gerais.

Em junho deste ano, o Banco ganhou o processo licitatório da Prefeitura de Santo Antônio de Posse, também em São Paulo, para ser o prestador do serviço Pix na Arrecadação. Até o momento, o Banestes oferece a solução de tecnologia de arrecadação de impostos via Pix para mais de 70 prefeituras capixabas e companhias de saneamento.