O objetivo é percorrer a Orla da Praia do Morro. Para a corrida, a organização preparou dois percursos, de 3 e 6 quilômetros. Quem optar pela caminhada vai percorrer ida e volta da Avenida Beira Mar. Esse também será o caminho do passeio ciclístico.

A ação acontece à partir das 8h da manhã e o ponto de largada é o Parque Municipal Morro da Pescaria, na Praia do Morro. Segundo o Pastor Fábio Gonçalves, responsável pela organização do evento, há 250 inscritos e a população pode se juntar à Super Ação de forma gratuita.

Acontece neste domingo (23), a Super Ação da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de Guarapari. Com corrida, caminhada e passeio ciclístico a congregação quer chamar atenção para importância da prevenção ao câncer de mama.

Profissionais. De acordo com o Pastor, no local haverá tendas com profissionais de saúde para falar sobre a importância da prevenção e tratamento do câncer de mama de forma natural.

“Eu quero convidar você para o projeto SuperAcão, que vai acontecer no dia 23 de Outubro, neste domingo. Neste projeto nos vamos, por meio ação e atividades físicas, tratar do tema da prevenção e tratamento do câncer de mama de uma forma natural, usando os métodos que Deus nos deu. Você é nosso convidado especial. Essa é uma ação promovida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Deus abençoe a todos!”, disse o Pastor Fábio

Doação. Na ação, a organização pede para os participantes, a doação de uma lata de leite em pó desnatado. O que for arrecadado será encaminhado para a Associação de Apoio no Combate ao Câncer (AACC), de Vitória