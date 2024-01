Em meio ao verão de 2024, e com a cidade cheia, moradores e turistas ficaram assustados ao flagrarem esgoto sendo lançado em um trecho da Praia do Morro, no último domingo (14). O problema é antigo, mas sempre causa espanto quando acontece.

Em um vídeo gravado por um morador, é possível ver a água escura e de aspecto oleoso que corre para o mar. A gravação mostra a praia cheia, com os banhistas tentando manter distância do mau cheiro.

Respostas. Questionada sobre o episódio, a prefeitura esclarece que o problema é gerado por moradores que realizam ligações clandestinas na rede de drenagem pluvial. A administração informou ainda que foram compradas duas mil galerias para fazer a nova macrodrenagem da Avenida Beira Mar, e que a obra será iniciada após a alta temporada.

Confira a resposta completa do órgão:

A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura (Semag), informa que no local existe uma galeria que recebe água pluvial, e quando é identificada ligação irregular na rede, o responsável é notificado e orientado para procurar a Cesan, para regularizar a situação e evitar desvio para o mar.

O município comprou duas mil galerias para fazer a nova macrodrenagem da Avenida Beira Mar, na Praia do Morro. Depois da alta temporada, a obra será iniciada.

Quando são identificados outros pontos da praia com a mesma situação, uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente em conjunto com técnicos da Cesan realiza visita técnica na drenagem, com objetivo de identificar possíveis irregularidades e tomar as providências necessárias.

Confira o vídeo clicando aqui.